Certo, non è facile mettere in piedi un altro - ancora un altro - talk show d'attualità. Ce ne sono a tutte le ore su tutti i canali. Per cui Massimo Giannini (nella foto) e pure il canale Nove, che si sono incaponiti a proporre uno nuovo, sapevano di andare incontro a un difficile responso del pubblico. Ma, forse, non così tanto negativo: mercoledì sera Circo Massimo ha raccolto solo 248.000 spettatori per uno share dell'1,5 per cento, ritrovandosi dietro tutti gli altri canali in chiaro: non al solito nono posto, ma addirittura al dodicesimo. Gli altri programmi di informazione in onda in contemporanea lo hanno stracciato: Gratteri su La7 è arrivato al 4,5 e Labate su Rete4 al 4 per cento. Eppure Giannini ospitava personaggi come Fazio, Littizzetto e Saviano che di solito sono di appeal per un certo tipo di pubblico orientato a sinistra. Non per nulla Fazio domenica è tornato sullo stesso Nove con un grande risultato con il suo Che tempo che fa: 8,4 per cento. Il fatto è che per fare un talk dove le parti in causa non si accapigliano e si cerca di ragionare con calma - che sarebbe l'auspicio per tutta la tv - ci vuole un conduttore che riesca a tenere sveglia la platea.E Giannini ha già dato dimostrazione in passato (quando prese le redini di Ballarò su Raitre) di non essere l'uomo adatto allo scopo. Ora si vedrà se, visti i risultati, i vertici di Discovery manterranno in onda il programma.
Un circo che non va al massimo
