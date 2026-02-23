Da Conti, Renga e Fedez: per chi tifano i protagonisti di Sanremo

È iniziata la settimana che terrà incollati milioni di italiani sui canali Rai dove verrà trasmesso, dal 24 al 28 febbraio, l’attesissimo Festival di Sanremo . Tra Carlo Conti, i co-conduttori e i 30 artisti della categoria “Big” che si esibiranno nel corso della kermesse canora, la maggior parte di essi ha una squadra di calcio del cuore e non ne fa mistero, spesso e volentieri, sui propri canali social.

La maggioranza tifa Napoli

Un denominatore comune c’è: la maggioranza degli artisti che sta per calcare il palco di Sanremo tifa per i campioni d’Italia in carica, ovvero il Napoli. Chi? Da Arisa che fa sfoggio della maglia azzurra con il tricolore a Ermal Meta che recentemente ha esternato il suo sentimento per il periodo non proprio felice che attraversa la squadra di mister Conte.

“Mi fa rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta”. Ovviamente tifosissimo del Napoli è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, così come AkaSeven, il rapper Lukè e il cantautore Sal Da Vinci. Tifosissima partenopea anche Serena Brancale.

I tifosi delle milanesi

Veniamo adesso ai tifosi del Milan: rossonera da sempre è la co-conduttrice Laura Pausini che si è mostrata sui social con la maglia del suo club dopo la vittoria in Supercoppa Italiana lo scorso anno. Tra le cantanti in gara, di fede milanista ci sono Elettra Lamborghini, Fedez (spesso visto in tribuna a San Siro) e Malika Ayane. Tra i tifosi dell’Inter, invece, ecco Francesco Renga del quale si ricorda l’abbraccio sul palco dell’Ariston ad Amadeus, edizione 2024, per una vittoria sulla Roma.

Tutti i romanisti

Ma c’è anche un vero e proprio “popolo” che tifa per i colori giallorossi della Roma: i co-conduttori Pilar Fogliati e Lillo parteggiano per la squadra di mister Gasperini così come Can Yaman. Tra i Big in gara, ecco Eddie Brock, Leo Gassmann e la cantautrice Mara Sattei. Al contrario, è tifoso della Lazio il cantautore romano Tommaso Paradiso.

Carlo Conti e gli altri “fiorentini”

Alla fine, ma non certamente per importanza, il conduttore del Festival Carlo Conti è un tifoso sfegatato della Fiorentina ed è in buona compagnia: oltre a lui anche Raf come ha spiegato visti i suoi trascorsi a Firenze.

“Anche oggi, se devo soffrire o gioire per una squadra di calcio è sicuramente la Fiorentina. E poi mille altre cose mi collegano a questa città che per me ha e continua ad avere un significato davvero speciale”. Discorso simile anche pertanto da avere un tatuaggio del giglio.