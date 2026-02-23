Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo, c'è Pausini. Gag di Fiorello in videochiamata

È tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse che sarà nel nome di Pippo Baudo. Visibilmente commosso, il padrone di casa Carlo Conti ha voluto rendere omaggio al celebre presentatore scomparso lo scorso 16 agosto. "Immaginate l'emozione di fare il primo festival senza Pippo. Era doveroso dedicarlo a lui. Ho messo la targhetta sul mio camerino”, il suo ricordo: "Pippo è il faro, mi spiace che non ci sia più".

"Se esiste 'Perché Sanremo è Sanremo' è anche e soprattutto 'perché Baudo è Baudo'", le parole di Carlo Conti nella prefazione del `Quaderno51´ del Teatro Ariston dedicato a Baudo: "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete da come scenderò dalle scale, da quale sarà l'intro di questa edizione del festival. E cercherò di farlo ogni volta che avrò un ospite lanciato da lui, magari prendendo in prestito la sua voce o un suo video in cui presenta gli ospiti per renderlo ancora vivo e far capire quanto questa edizione non possa che essere dedicata a Pippo Baudo".

"Pippo è stato un faro, un punto di riferimento per me e, ne sono certo, per tutti i conduttori della mia generazione", ha aggiunto ancora Conti, che ha ricordato anche altri grandi del piccolo schermo come Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora e anche Renzo Arbore: "Noi siamo cresciuti con quella tv fatta da loro, inventata da loro, creata da loro, e nel nostro dna di conduttori c'è qualcosa che abbiamo preso da quei maestri del mezzo televisivo. Personalmente, Baudo era il punto di riferimento. Pensate che, quando ho iniziato a trasmettere in radio e poi a presentare le prime serate a Firenze i miei colleghi della radio mi chiamavano `Pippo Conti´, prendendomi un po' in giro".

Proseguono anche gli annunci. "Quest'anno ci sarà Daniele Battaglia come conduttore sul Suzuki Stage”, ha confermato Conti. Quest'anno saranno protagonisti Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh. Domani, inoltre, sul palco dell'Ariston salirà Tiziano Ferro per celebrare i 25 anni dal suo debutto con “XDONO”, canzone pubblicata il 22 giugno 2001 che gli regalò subito il grande successo in Italia e non solo. “Sono molto felice di tornare a Sanremo", racconta Ferro con emozione, "perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione Televisiva di “Xdono” durante una Domenica In condotta proprio da lui”.

Blitz in conferenza stampa anche di Fiorello. "Mi mancate. Vi auguro tante polemiche”, la sua ironia in videochiamata. Poi, rivolgendosi a Conti: “Posso fare un annuncio? Carlo ci sei? Che per caso lunedì hai impegni?. Sei il coconduttore della Pennicanza qui in via Asiago. Hai fatto annunci a sorpresa a tutti, ora tocca a te”. “Da Firenze volentieri”, il commento di Conti. “Ti aspettiamo…”, la chiosa di Fiorello accanto a Biggio.

In conferenza stampa ha preso la parola anche l'amministratore delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi, confermando che i dati sulla raccolta

pubblicitaria sono "in tendenza positiva" rispetto a un anno fa. Soffermandosi anche sulle Olimpiadi, Poggi ha evidenziato che la raccolta è andata oltre i 20 milioni: "Molto oltre le aspettative, più del doppio di Parigi 2024".