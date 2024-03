Il coraggio di Anita Olivieri, i dubbi su Federico Massaro: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 7 marzo, la 42esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede Beatrice Luzzi scontrarsi con Anita. Proprio quest’ultima, nel frattempo, è sempre più vicina ad Alessio Falsone. Perla, è stata ancora protagonista di un confronto con Mirko, dopo questi giorni difficili a seguito del loro scontro in studio. Grandi emozioni, invece, per Federico che ha potuto riabbracciare la mamma Carla. Grecia Colmenares è stata eliminata. Letizia, Rosy, Paolo e Anita sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata che decreterà il secondo finalista. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantaduesima serata.

Concorrenti

Simona Tagli – voto 7

Continua a trionfare al televoto, superando di gran lunga il resto degli inquilini, anche quelli che ormai sono nella Casa da mesi. Il motivo? Probabilmente, è il braccio destro di Beatrice, ma a giovarla anche la sua estrema schiettezza. Nel frattempo, il resto della Casa le va contro, descrivendola, addirittura come il “cagnolino” della Luzzi. Che dire, stando a quanto visto finora, tutto possiamo affermare, tranne che la Tagli non abbia una sua personalità.

Federico Massaro – voto 5

Se da una parte il modello è l’unico – forse – a dire ciò che davvero pensa alla Vatiero, a differenza di gran parte degli inquilini che la assecondano, sapendo quanto sia forte, dall’altra c’è qualcosa che non convince. Effettivamente, arrivati a questo punto, è il solo concorrente di cui non si riesce mai a capire nulla. A volte sembra la persona più dolce e sensibile di questo mondo (come nella puntata di ieri sera, in cui ha potuto riabbracciare la mamma Carla); delle altre, invece, se ne esce con delle sfuriate che lasciano assolutamente perplessi. Un solo consiglio: più coerenza.

Grecia Colmenares – voto 6.5

La “leona” della Casa del Grande Fratello è stata la meno votata dal pubblico e, quindi, dovrà abbandonare il reality. È questo il verdetto della serata di ieri. Come da un po' avevamo preannunciato, ultimamente, Grecia si era un po' spenta, uscendo da molte dinamiche e incentrando il tutto sul “non rapporto” con Beatrice. La storia ci insegna che, chiunque si metta contro la Luzzi, prima o poi va a casa. Sarà anche questo il caso? Ciò non toglie, però, che comunque il reality perde un pezzo importante di questa edizione.

Perla Vatiero – voto 4

Ci risiamo. Passano i mesi e le parole sono sempre le stesse. Dopo aver deciso di dare una seconda possibilità al suo rapporto con Mirko, Perla torna sui suoi passi e decide di fare l’elenco degli errori del giovane marchigiano, primo tra tutti, il rapporto con Greta. A questo punto, anche basta; lo stesso Alfonso Signorini non ne può più e ripete le ormai frasi scontate (e noiose) della Vatiero.

Anita Olivieri – voto 8

Superata la crisi della scorsa puntata, Anita è sempre più vicina ad Alessio. Ormai sembrano archiviati i giorni in cui la Olivieri diceva di vedere (l’ex?) fidanzato Edoardo come il padre dei suoi figli. Così, è arrivato l’uragano Falsone a "rovinare la festa" dal momento che tra i due ormai sembra esserci una grande intesa. A onore del vero, però, la giovane romana è assolutamente apprezzabile per la sua sincerità, poiché, a differenza di quanto avrebbero fatto molti altri concorrenti – probabilmente, mascherando la situazione e descrivendola come una semplice amicizia – non ha mai nascosto le sue emozioni. Alla fine, infatti, al Grande Fratello, la verità premia sempre e Anita supera il televoto per l’eliminazione.

Beatrice Luzzi – voto 7

Ancora una volta la regina di cuori di questa edizione ci ha preso. Soltanto qualche giorno fa, la Luzzi salutava dal confessionale Edoardo, (l’ex?) fidanzato di Anita, quasi a presagire l’avvicinamento tra Falsone e la Olivieri. Ormai è di nuovo scontro aperto tra lei e quest’ultima. L’impressione, però, è che la chiave della loro rottura, nasconda soltanto un nome, quello di Giuseppe Garibaldi. È evidente, ormai, che le due tornino a discutere sempre (e quasi solamente) per lui. Sarà forse che la nostra Beatrice ha ancora degli strascichi del rapporto con il giovane calabrese? A ogni modo, non possiamo far a meno di sottolineare quanto non le mandi mai a dire.

Massimiliano Varrese – voto 5

Massimiliano sembra aver cambiato (oltre che il "giro di amicizie" all’interno della Casa) la sua "strategia". L’attore, infatti, sta cercando di rafforzare i suoi rapporti con Beatrice e con la Tagli (al momento le due sembrerebbero essere le preferite dal pubblico) a costo di andare contro le persone con le quali ha trascorso più tempo nel reality. Prima la discussione con tutti i ragazzi più giovani per averlo nominato in massa, poi quella che ha portato all’interruzione dei rapporti con Letizia e Paolo e, infine, nella serata di ieri, quella con Grecia. Sarà la paura di essere eliminato e di non arrivare in finale oppure un repentino cambio di “vedute”?

Alessio Falsone – voto 7.5

Continua a sorprendere. Anche nella diretta di ieri sera, Falsone è stato un indiscusso protagonista. Dal rapporto con Anita, alle polemiche dalle quali non si sottrae mai nel dire la sua. Noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che sottolineare quanto sia un grande peccato il suo essere arrivato troppo tardi; però, come si suol dire, meglio tardi che mai.

Per il quarantaduesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.2% di share.