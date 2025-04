"Devo cacciarlo?". Lite furiosa ad Amici tra Celentano e Malgioglio. Interviene De Filippi

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella di sabato 19 aprile è stata una puntata particolarmente vivace di Amici di Maria De Filippi, non solo per le due eliminazioni ma per lo scontro acceso tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio, tra i quali è stata costretta a intromettersi la conduttrice per riportare la pace. Tutto nasce nel momento in cui la sfida si è accesa con il guanto di sfida scelto da Celentano che vedeva contrapposte Francesca e Chiara. La maestra di danza voleva che le due ballerine tirassero fuori il proprio charme.

Secondo quanto scritto da Celentano nella lettera con la quale ha spiegato il motivo della sfida, Francesca nell'ultimo periodo ha peggiorato le proprie prestazioni, " parlo sempre di danza. In questo guanto non ci sarà tecnica ma solo di fascino […] Chiara per me rispetta tutto questo ". Ma la lettura di Celentano non è piaciuta a Malgioglio, secondo il quale " questa lettera è inutile e non ha senso. Lo charme è soggettivo ". In questo momento è iniziato lo scontro, che vede i due giudici su due posizioni contrapposte sulla definizione e, soprattutto, sulla percezione del concetto di "charme". Secondo Celentano, infatti, " Quando c’è, è assolutamente riconoscibile, soprattutto nella danza. Io lo charme ce l’ho ". Malgioglio continua a dissentire dalle opinioni della maestra di danza ma la conduttrice è riuscita a rimettere la puntata su binario giusto, facendo cominciare la sfida.

La dimostrazione è stata fatta dalla ballerina professionista Francesca Tocca, subito dopo la quale si sono esibite le due allieve della scuola di Amici. Al termine delle esibizioni, però, Malgioglio si è rifiutato di dare il suo voto: " Maria mi dispiace ma io non voto, posso farlo? Non mi sento di votare. Non riesco a capire lo charme nella danza ". Ma questa esternazione di Malgioglio ha fatto infuriare Celentano, secondo la quale, se non riesce a capirlo " non deve fare il giudice, mi dispiace ". Ma lo showman non ci sta a non essere considerato all'altezza del suo ruolo e ha rivendicato: " Se io occupo questo posto è perché sono capace ".

Lo devo cacciare?

Sì, deve fare il suo lavoro. Mi dispiace, non riesce a fare una scelta

Percependo che il clima stava diventando incandescente, è intervenuta Maria De Filippi: "". La replica stizzita di Celentano non è mancata: "".