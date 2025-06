Dino Giarrusso “puntino sulle i”, la forza di Chiara Balistreri: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 4 giugno, la quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono stati eliminati dal pubblico, ma entrambi hanno deciso di rimanere sull’Ultima Spiaggia. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Teresanna Pugliese, Jasmin Salvati e Loredana Cannata. Ecco le pagelle della serata.

Teresanna Pugliese – voto 5

“E pace fu”. Dopo l’inaspettato scontro della scorsa puntata, Teresanna sorprende tutti avvicinandosi a Mario Adinolfi, un riavvicinamento che lei stessa definisce spontaneo e naturale. Per ogni litigio che va, un altro, però, arriva per la nostra Teresanna che sin da subito sembra non apprezzare il comportamento dell’ultima arrivata su Playa Dos, Jasmin. Con la naufraga non ci si annoia mai (e menomale). Tuttavia, l’ex volto di Uomini e Donne sembra iniziare ad accusare il colpo della permanenza sull’Isola: quando il leader Omar la manda al televoto, Teresanna si lascia andare ad un appello al pubblico, lasciando intendere di voler tornare a casa perché sopraffatta dalla mancanza della famiglia e dalla fame. Che dire, da una “guerriera” come lei un’affermazione di questo tipo non ce l’aspettiamo e, per questo, non possiamo darle la sufficienza.

Dino Giarrusso – voto 4

Nel tentativo di scansare il televoto, Dino si è giocato la carta strategica, invitando, nella scorsa puntata, buona parte del gruppo a votare Chiara. Come se non bastasse, ha ribadito con convinzione di essere indispensabile per il programma, capace – a suo dire – di generare dinamiche e contribuire al gruppo sia intellettualmente che fisicamente, a differenza del “rivale” Adinolfi. Insomma, un atteggiamento che ha finito per trasformarlo in “un puntino sulle i” - come lo ha definito in un primo momento Cristina Plevani - vista anche la sua propensione alla polemica per l’intera diretta della trasmissione. Non è un caso che il pubblico abbia deciso di eliminarlo, seppure lui abbia scelto di rimanere sull’Ultima Spiaggia. Dulcis in fundo? Non ha risparmiato critiche nemmeno in quel momento, accusando il montaggio della clip mandata in onda di averlo danneggiato, un atteggiamento che definisce “non degno”. Giarrusso è convinto di essere amato dal resto del gruppo, peccato, però, che su Playa Dos, i naufraghi non abbiano fatto un minimo cenno alla sua eliminazione.

Mario Adinolfi – voto 7.5

Non solo polemiche e incomprensioni, Mario Adinolfi ha fatto finalmente vedere un altro lato di sé. Ha deciso di aprirsi, rivelando ai compagni di avventura, una delicata vicenda del suo passato, la perdita della sorella, morte suicida all’età di 22 anni. Un episodio che ha segnato profondamente la sua vita, portandolo a prendere peso, anno dopo anno, come se si fosse “punito”, confessa ai colleghi naufraghi. Sarebbe auspicabile che Mario Adinolfi regalasse più pagine di questo tipo nella sua esperienza nel reality.

Jasmin Salvati – voto 4

Che figuraccia. Jasmin, senza mezzi termini, rivolgendosi a Chiara Balistreri l’accusa di essere in televisione solo per visibilità, non certo per portare un messaggio. Non contenta, sostiene che Chiara si atteggi da vittima. Parole pesanti, che hanno immediatamente fatto alzare più di un sopracciglio, sia in studio che tra il pubblico a casa. È per questo che a rimetterla in riga ci ha pensato, giustamente, Simona Ventura, che ha sottolineato la gravità delle sue affermazioni. A peggiorare il tutto, il fatto che le scuse – attese e doverose – arrivino solo in puntata (a detta sua per orgoglio). Un brutto scivolone.

Patrizia Rossetti – voto 8

Un nuovo capitolo per la nostra Patrizia Rossetti, che ha superato la terza nomination di fila. Dopo diverse settimane all’insegna delle difficoltà, Patrizia sembra iniziare a vedere la luce, ammettendo di essere riuscita ad entrare in empatia con L’Isola con cui – fino a questo momento – non era riuscita ad essere amica. Una naufraga grintosa, schietta, che non si nasconde mai dietro un dito, tanto che il pubblico decide di salvarla con più del 44% delle preferenze.

Omar Fantini – voto 5

In settimana, quando ha qualcosa da dire, parla chiaro, dicendo la sua senza se e senza ma, poi, in puntata “magicamente” ritratta. L’impressione è che in prima serata tenda a non esporsi quanto potrebbe, quasi a voler restare in zona neutra. Così, quando viene interpellato dalla padrona di casa sul ruolo di Teresanna da leader, preferisce glissare, piuttosto che ammettere cosa pensa realmente, ovvero che non sia stata in grado di ricoprire questo incarico. Che sia ancora infastidito per essere stato destituito dopo ben tre settimane di leadership? Tuttavia, non abbiamo fatto in tempo a dirlo che è già stato eletto nuovamente leader per la quarta volta. E, a dimostrazione, della sua non “simpatia” per Teresanna, la condanna al televoto “per esclusione”.

Ahlam El Brinis – voto 7

La permanenza di Ahlam su Playa Dos è durata da Natale a Santo Stefano; il pubblico, infatti, ha deciso di eliminarla dopo una sola settimana. Ahlam è arrivata sull’Isola portandosi dietro una grande paura – quella dell’acqua – e non è riuscita a superarla: la prova di apnea le è fatale e la conduce dritta al televoto contro Jasmin, dove ha la peggio. Una domanda, però, sorge spontanea: cosa è andata a fare sull’Isola dei Famosi, avendo paura dell’acqua? Eppure, proprio quando la naufraga sembrava destinata a preparare i bagagli per fare rientro in Italia, sorprende tutti e sceglie di proseguire la sua avventura sull’Ultima Spiaggia. Che dire, apprezziamo la resilienza.

Chiara Balistreri – voto 8

“Ho accettato L’Isola per dimostrare a tante ragazze che si può anche rinascere, che è bello amare”. Con queste parole Chiara Balistreri colpisce tutti, rivelando cosa l’ha spinta a partecipare al reality honduregno. Una storia molto forte la sua che porta con sé un importantissimo messaggio, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per lei un’importantissima notizia dall’Italia, la condanna definitiva dell’ex fidanzato a 6 anni e sei mesi di reclusione.

Chiara sull’Isola sta sorprendendo tutti perché, giorno dopo giorno, sta imparando a farsi conoscere e, soprattutto, colpisce per la sua schiettezza. Si espone e non le manda a dire, tutto ciò che fa di lei una concorrente perfetta.

Per il quinto appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 13.3% di share.