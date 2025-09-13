"È un dono". Anna Tatangelo rivela il sesso del suo secondo figlio a Verissimo

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La futura neomamma, ospite, sabato 13 settembre, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato in anteprima il sesso del suo secondo figlio. La cantante ha raccontato come sta vivendo questa seconda gravidanza che definisce come un bel regalo: “Ho scoperto di essere incinta a maggio e sono felicissima. Sono ormai sei mesi, dovrebbe nascere a dicembre, un bel regalo di Natale”, ha affermato.

Il ricordo di mamma Palmira

Anna Tatangelo, nello studio di Canale 5, ha rivolto un ricordo alla mamma Palmira, scomparsa nel 2022 dopo una malattia. Così, parlando della sua seconda gravidanza ha spiegato: “Quando ho avuto il mio primo figlio avevo 22 anni. Ero giovane. Oggi sto accogliendo la seconda gravidanza con grande gioia senza paturnie, senza pensare ai chili in più, penso ci sia lo zampino anche di mia mamma da cielo: è un dono. In questo periodo penso tanto a lei, ai suoi consigli, la sento tanto vicina. Avrebbe tanto voluto una nipotina dopo l'arrivo di Andrea”.

A colloquio con Silvia Toffanin, ha anche svelato il nome scelto per la piccola: “Si chiamerà Beatrice”. Un nome fortemente voluto – racconta - dal suo primo figlio Andrea, che oggi ha 15 anni e che pare vivere molto serenamente questo momento: “Lui sta reagendo benissimo, viene con me alle ecografie, l’ho coinvolto sin da subito. È un amore che cresce. Tra me e lui c’è un legame importante e con l’arrivo di questa novità si è amplificato ancora di più”.

Il compagno Giacomo

Spazio anche all’amore, così Anna Tatangelo ha parlato della relazione con l’ex calciatore Giacomo Buttaroni, con cui aspetta la piccola Beatrice: “Il futuro papà è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto”, ha detto prima di chiarire quanto preferisca tenere riservata la sua vita privata: “Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo.

Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro”.

Infine, a proposito del suo compagno, ha aggiunto: “Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti”.