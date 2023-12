"È dura...". Alex Schwazer abbandona la Casa del Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello. Un nuovo concorrente, dopo Giampiero Mughini e Ciro Petrone, ha deciso di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Alex Schwazer; il campione, infatti, non ha resistito quando ha trovato fuori dalla porta rossa la moglie e i suoi due figli, arrivati lì per fargli una sorpresa. Così, nel corso della puntata di questa sera, 4 dicembre, Alex ha scelto di abbandonare per sempre il reality, indipendentemente dal televoto che comunque non lo aveva premiato, mandandolo direttamente alla nomination per l’eliminazione di sabato prossimo.

La sorpresa per Alex

La moglie Kathrin, insieme ai figli Ida e Noah, è arrivata fuori dalla Casa di Cinecittà per fare una sorpresa al campione. “Ci manchi tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te”, ha subito esordito Kathrin. Poi ha continuato: “Qualsiasi decisione tu fai, noi siamo al tuo fianco e come vedi ci siamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te”. A questo punto, Kathrin ha voluto regalare una camicia natalizia al marito, per farlo sentire vicino alla famiglia durante le festività natalizie. Così, ha spiegato: “C'è anche la camicia per te. La indosserai quando ti manchiamo e magari ti sentirai vicino a noi”.

La decisione di Alex

Dopo aver riabbracciato la moglie e i figli, Alex ha subito detto: “Non so cosa dire. È dura. Immaginare che domani partono da soli in treno, non è un pensiero bello”. Dunque, Alfonso ha subito replicato: “Facciamo così. Quando avrai preso la tua decisione, avrai modo se decidi di rimanere nella casa, di riabbracciarli tutti e tre un'ultima volta. La decisione te la chiedo tra pochissimo e avrai modo di rientrare nella casa e capire quello che il pubblico deciderà per te”.

Tuttavia, Alex probabilmente aveva già deciso; è per questo che non ha fatto in tempo a rientrare per salutare i compagni che aveva già fatto la sua scelta.“Avevo già annunciato ai miei amici qui in Casa prima del voto (riferendosi alla nomination in cui è stato il meno votato dal pubblico ndr…) che io sarei tornato oggi insieme alla mia famiglia a casa. Sono qui da quasi tre mesi e ho dato quello che potevo dare. Quindi decido di lasciare”, ha rivelato al padrone di casa, Alfonso Signorini. Dunque, dopo aver indossato la camicia natalizia regalatagli dalla moglie, ha lasciato per sempre la Casa del Grande Fratello, tra le lacrime dei compagni.