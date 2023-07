D'Urso lascia Mediaset il divorzio è consensuale

Da settembre non sarà più la Carmelita dei suoi spettatori. Non li saluterà più con le dita sul cuore. Insomma Barbara d'Urso non tornerà più a condurre Pomeriggio 5 come ha fatto negli ultimi quindici anni. L'annuncio è stato dato ieri da Mediaset con un comunicato che ha messo fine alle voci che si rincorrevano da settimane e che segna la chiusura di un'epoca. La presentatrice, con il suo carico di grinta, bellezza e sex appeal, è un pezzo di storia dell'azienda: ha debuttato a TeleMilano, la futura Canale 5, giovanissima e, dopo una lunga stagione in Rai, è diventata una colonna dell'ammiraglia Mediaset.

Per vent'anni - dal 2003 quando prese in carico dalle mani di Daria Bignardi Il grande Fratello - alla guida di programmi importanti, spesso due o tre contemporaneamente. Una schiera di ammiratrici - a cui a fine stagione aveva dato appuntamento a settembre - la seguivano tutti i giorni nel contenitore pomeridiano che mischiava cronaca, attualità, aiuto alle persone, storie di vita comune, gossip e ospitate ai personaggi delle altre trasmissioni Mediaset.

Nella nota l'azienda ringrazia «Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». E aggiunge che «il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali». Poche parole per dire che il contratto non verrà rinnovato e, nella sostanza, con tutta probabilità non le verranno affidati altri programmi nei pochi mesi restanti alla scadenza.

Cosa farà la presentatrice, per ora, non è dato sapere. Certo è che una donna con la sua forza non resterà con le mani in mano e troverà ancora spazio in tv: negli scorsi mesi era anche tornata a recitare in teatro in Taxi a due piazze, al suo attivo ha ruoli in serie tv, film e parecchi libri.

Non è chiaro neppure se resterà in onda lo storico format Pomeriggio 5, se cambierà fisionomia o se, al posto della d'urso, arriverà, come recitano le indiscrezioni, Myrta Merlino in uscita da La7.

Certo, Myrta avrebbe il profilo adatto per transitare la trasmissione da show costruito sulla figura di Barbara a trasmissione più giornalistica e meno segnata dal coinvolgimento personale. Queste intenzioni saranno svelate nella presentazione dei palinsesti Mediaset che si svolgeranno martedì a Milano.

Sta di fatto che, comunque, si creerà un vuoto nel cuore delle spettatrici. Ma le scelte vanno nella direzione tracciata dall'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi che più volte in passato ha spiegato che un certo tipo di «infotainment» che mescolano cronaca nera, rosa e gossip non rientravano più nelle linee editoriali dell'azienda.

Negli ultimi anni la d'Urso ha guidato i programmi domenicali, del pomeriggio e della sera, virando quello serale verso il pop più pop possibile. Fino a quando l'azienda, due anni fa, ha fatto scelte diverse e deciso di mandare in onda nel giorno di festa Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. Negli anni precedenti, alla d'Urso, erano stati affidati molti show: oltre al Grande Fratello, Mattino 5, La fattoria, Lo show dei record, La Pupa e il secchione. Fino alla stagione appena conclusa in cui si è cimentata solo con Pomeriggio 5.

Insomma, una lunga storia ventennale che si chiude con poche parole. Del resto il clima a Mediaset sembrerebbe proprio cambiato se si dessero ascolto anche alle voci secondo cui sarebbero in corso trattative tra Bianca Berlinguer e Mediaset medesima: una figura storicamente di sinistra che, nel caso si arrivasse veramente a un passaggio, segnerebbe la volontà di allargare le voci nell'offerta informativa di Cologno con uno sbarco probabilmente nel palinsesto di Rete 4.

Ma in Rai - che comunque non si strappano le vesti per un eventuale addio - sono certi che la Berlinguer resterà a CartaBianca e che le sue irritazioni manifestate per la concorrenza interna di Belve e Boomerissima al martedì su Raidue saranno superate. Si vedrà, il telemercato è ancora aperto per qualche giorno.