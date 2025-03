Esposto del Codacons contro il Grande Fratello: ne chiede la chiusura. Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

La finale del Grande Fratello si avvicina a grandi passi, ma al di fuori della celebre casa continuano a impazzare le polemiche a causa di comportamenti poco consoni per una trasmissione televisiva da parte di alcuni degli inquilini, in una delle edizioni di certo più discusse e criticate dal grande pubblico.

Il reality è quindi finito spesso e volentieri nell'occhio del ciclone per il fatto di esser ritenuto responsabile, dandone visibilità, della promozione di episodi di violenza non adatti a un pubblico di minori. Tra i protagonisti più bersagliati, solo per citare un esempio, c'è Lorenzo Spolverato, balzato agli onori delle cronache di gossip per la relazione con Shaila Gatta, dall'altra parte un punto di forza in grado di alzare lo share del programma, e per alcune uscite e atteggiamenti molto al di sopra delle righe. Spolverato è un personaggio che il pubblico ha voluto fortemente in finale, dal momento che è stato selezionato come primo candidato alla fase conclusiva del programma, ma come detto c'è una frangia di cittadini che da tempo lo vorrebbe fuori dalla casa.

A farsi promotore del malcontento popolare il Codacons, che ha presentato un duro esposto, sollecitando l'Agcom ad avviare un'istruttoria e ad adottare "provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma" , in riferimento all'art.37 del Testo unico sui servizi media audiovisivi, in cui si fa divieto di trasmettere contenuti violenti in televisione per tutelare in particolar modo i minori. "Continuano a pervenire in associazione segnalazioni degli utenti tv che lamentano il fatto che, nel corso del programma Grande Fratello edizione 2024-2025, in onda sulla rete Mediaset, si verificano sovente fatti violenti inaccettabili per un programma televisivo destinato anche ad un pubblico di minori" , si legge infatti nel testo.

"Sembrerebbe, a giudicare dalle segnalazioni e dai commenti degli utenti sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, che uno dei fautori della violenza e soprattutto nei confronti delle donne sia il concorrente Lorenzo Spolverato" , prosegue la nota, anche se si citano altri episodi che hanno visto protagonisti, ad esempio, Helena Prestes ed Eleonora Cecere .

Oltre ciò, l'associazione consumatori punta il dito contro il reality emettendo una diffida per presunte irregolarità del televoto dopo oltre 500 segnalazioni: resta infatti forte il sospetto che

"non venga tenuto adeguatamente conto delle votazioni espresse dai telespettatori"

, portando a pensare che in realtà le eliminazioni avvengano più per la volontà degli autoripiù che per quella del pubblico da casa.