"Fa ridere", "Non era la persona che pensavo". Scintille tra la Pellegrini e Magnini

Accuse incrociate tra due ex storici: Filippo Magnini e Federica Pellegrini. Nello studio di Belve, il programma di interviste condotto sulla Rai, il campione di nuoto risponde a tutto campo alle domande di Francesca Fagnani. Dalle indagini alla successiva squalifica per doping, passando per alcune rivelazioni sconvolgenti e accuse pesanti rivolte alla Procura sportiva. Tra gli argomenti sul tavolo non poteva mancare ovviamente la relazione, ormai conclusa, con la campionessa Federica Pellegrini.

Sulla storia d’amore con Federica Pellegrini, Fagnani esordisce con una domanda tanto chiara quanto provocatoria. “È stato un amore importante?”, chiede la conduttrice all’ospite. “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, confessa Magnini. Parole che sembrano un’accusa diretta nei confronti dell’ex compagna Pellegrini. Da qui la replica della campionessa italiana. Incalzata dal quotidiano La Stampa su tutt’altro argomento, la nuotatrice ha voluto mettere in ordine due concetti per chiarire una volta per tutte la situazione. “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”, ha risposto in maniera piccata per rimandare al mittente qualsiasi tipo di accusa nei suoi confronti.

Intanto l’ex compagno ha voluto rivelare alcuni inediti sulle accuse di doping.

“Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. E non solo io. Al mio amico Santucci hanno detto: se ci fai il nome di Magnini con te chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso”, ha rivelato alla conduttrice.