Ferragosto con Gassman

Weekend di Ferragosto ricco di film. Su Netflix esce Storia di una notte, con Battiston e Foglietta, nel quale una famiglia felice va a rotoli dopo un lutto. Domani, invece, ecco La notte arriva sempre, con Vanessa Kirby e Jennifer Jason Leigh, con protagonista una donna che affronta un'odissea personale. Su Prime Video, Russell Crowe guida il cast di Sleeping Dogs, dove un ex detective, che perde la memoria, deve risolvere un omicidio. Molto bello è, su Paramount+, Flow Un mondo da salvare, gran cartone animato da condividere in famiglia. Passando ai canali gratuiti, Al Bano e Romina cantano, oggi, in Il suo nome è Donna Rosa (Rai Movie, 12.20). Sordi e Verdone invece sono In viaggio con papà (Rete 4, 16.47), mentre su Rai Movie (17.15) A qualcuno piace caldo, con Curtis, Lemmon e la Monroe. Sempre un classico è Pane, amore, e... (Rai Movie, 19,25), così come Gassman (foto) ne Il sorpasso (La7, 21.15). Domani, da segnalare Totò contro i quattro (Rai 3, 12.20), la Valeri in Leoni al sole (Rete 4, 16.57), il giallo Diabolik Ginko all'attacco (Rai Movie, 21.10) e il bel drammone Quel che resta del giorno (La7, 21.15).

Infine, domenica si sorride con I nuovi mostri (Cine34, 11.20), si guarda con nostalgia Ghostbusters (Nove, 14.30) e Il Buono, il Brutto e il Cattivo (Rai Movie, 16.10 e si chiude il lungo week-end con il Trio in Chiedimi se sono felice (Italia 1, 21.20).