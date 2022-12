Con Filumena Marturano su Rai Uno (ri)torna il teatro di Eduardo De Filippo

C’è un evento da non perdere in tv per tutti gli estimatori delle commedie (e dei drammi) teatrali di Eduardo De Filippo. In un’ottica di riscoperta dei grandi classici della tradizione napoletana – come sta accadendo negli ultimi anni durante le feste di Natale - su Rai Uno, il 20 dicembre e in prima sera, arriva il film tv che re-immagina la storia di Filumena Marturano. Diretto da Francesco Amato e, per l’appunto, ispirato a una delle opere più celebri di De Filippo, tra i protagonisti ci sono due attori di fiction molto famosi al grande pubblico. Massimiliano Gallo è Domenico Soriano, Vanessa Scalera - star di Imma Tataranni – è Filumena.

Di cosa parla il film tv

Al centro della vicenda una storia di amore e di riscatto in una Napoli da cartolina. Filumena è una donna con un passato da prostituta e convive da anni con Domenico Soriano che di professione è un ricco pasticciere. È lei che si occupa dell’amministrazione della casa, mentre Domenico continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane e piacente. Filumena, però, vuole di più da quella storia d’amore con Domenico. Per costringerlo a sposarla si finge in punto di morte, ma non appena sono terminate le celebrazioni del matrimonio, Domenico scopre l’inganno. Solo in quel momento la donna rivela che uno dei tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze di Domenico cominciano a traballare e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena però ricorda che: "E figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali".

Un'opera teatrale tra cinema e piccolo schermo

Una commedia quella di Filumena Marturano che è diventata celebre nel tempo, non solo a teatro ma anche al cinema. È nel 1946 quando De Filippo cominciò a lavorare al dramma in tre atti, destinato a entrare nella storia. Dalla commedia, Eduardo ne ha tratto il film omonimo del 1951, diretto e interpretato da lui stesso e insieme a alla sorella Titina. Senza dimenticare la versione televisiva del 1962 con Regina Bianchi. È diventato poi un vero cult grazie a Vittorio de Sica che, nel ’64, ha adattato la commedia al film Matrimonio all’italiana con Sophia Loren. Un successo che è andato ben oltre l’Italia tanto è vero che la commedia è stata tradotta anche in inglese arrivando a Londra, a teatro, nel 1977 grazie a Zeffirelli.