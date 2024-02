Fiorello piccona il politicamente corretto: "Oggi non puoi dire nemmeno crepi il lupo"

È iniziata la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2024 e si prevedono grandi emozioni. Al fianco di Amadeus c'è l'amico di una vita Rosario Fiorello, pronto a regalare gag e risate al pubblico presente al Teatro Ariston e ai telespettatori. L'inizio è particolarmente promettente: dopo una cover "a modo suo" - ha cantato "Vecchio frak" di Domenico Modugno sulla base musicale di "Billie Jean" di Michael Jackson - lo showman siciliano ha iniziato a sfornare battute à gogo, regalando anche uno spunto interessante sul politicamente corretto.

Questa è un'epoca dominata dall'iper-sensibilità e dalla tendenza iper-progressista a censurare l'arte e la comicità. Nel corso del suo primo intervento sul palco sanremese, Fiorello ha fatto un esempio a dir poco calzante: "Io sono un po' emozionato, la serata sarà lunga. Ti prego di stare attento a quello che dici, non mi coinvolgere nei tuoi loschi traffici. Qualsiasi cosa tu possa dire, io sono coinvolto: sono co-coinvolto. Oggi non si può dire niente. Uno mi fa: 'Fiore, in bocca al lupo'. Io gli ho risposto: 'Crepi il lupo'. Lui mi ha guardato e mi ha detto: 'No eh, non si può dire crepi il lupo... perchè il lupo, la natura'. Ma scusa, si è sempre detto così: se dici 'evviva il lupo', porta sfiga. E poi perchè il lupo sì e la balena no?" . Il riferimento è al classico detto con la balena che non è altrettanto indigesto ai poliziotti del politically correct.