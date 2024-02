Sanremo, Geolier primo e il pubblico fischia. Amadeus chiede rispetto - La diretta

Ultima serata della 74esima edizione del festival di Sanremo. Amadeus chiude oggi un cerchio iniziato nel 2020 e per farlo ha voluto sul palco con sé Rosario Fiorello, co-conduttore d'eccezione per l'occasione. I 30 cantanti in gara torneranno a esibirsi sul palco con la loro canzone: voteranno il pubblico a casa, la sala stampa e le radio. Al termine della serata, Amadeus decreterà la Top 5, si azzereranno tutti i conteggi e per il rush finale ci sarà solo il televoto a decretare il podio e, quindi, il vincitore. Oggi, vengono assegnati anche il premio Mia Martini e quello della Sala stampa. La serata cover, tra le polemiche, l'ha vinta Geolier.

La classifica delle prime 5 serate