Il fuori programma volgare a L'anno che verrà: Amadeus beffato dalla diretta

Come ormai da tradizione, è stato Amadeus con il suo "L'anno che verrà" ad accompagnare gli spettatori di Rai 1 nel 2023. Un appuntamento divenuto ormai un classico, con il direttore artistico del festival di Sanremo al timone dello show live nelle piazze italiane - in questo caso a Perugia - per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Un successo confermato dagli ascolti tv: sono stati 5 milioni 32 mila, pari al 36.9% di share, i telespettatori che hanno brindato scegliendo "Ama". Tanti gli artisti presenti: da Noemi all'inimitabile Iva Zanicchi, passando per i Ricchi e poveri e Umberto Tozzi, fino a Raf e i Matia Bazar. Ma proprio durante l'esibizione di questi ultimi è capitato il fattaccio di questa edizione.

Il fuori programma "hot" a L'anno che verrà

Come facilmente prevedibile, la regia de "L'anno che verrà" ha sì ripreso gli artisti impegnati sul palco, ma ha anche dedicato carrellate e primi piani al pubblico presente in piazza. A partire da questa edizione, inoltre, l'avvento della Kiss cam, dedicata agli innamorati e in stile evento a stelle e strisce. A scatenare polemiche e ironie sui social network è stato proprio un giovane uomo presente tra il pubblico.

A pochi minuti dalla chiusura del programma, nel bel mezzo dell'esibizione dei Matia Bazar con "Per un'ora d'amore", le telecamere hanno ripreso il ragazzo intento ad eseguire un gesto volgare, sicuramente di cattivo gusto. In altri termini, ha mimato neanche troppo velatamente una scena vietata ai minori di 18 anni.

Amadeus beffato dalla diretta

"È il bello della diretta" è la scusa più utilizzata da chi commette gaffe nel corso di un programma live. In questo caso, inoltre, non è possibile neanche parlare di "bello", considerato il gesto sguaiato, decisamente poco signorile. Il giovane è stato ripreso per pochi istanti, ma sufficienti a rendere l'idea del suo intento. L'episodio ovviamente non è passato inosservato e ha scatenato decine e decine di post sui social network, con tanto di video a mo' di Var.

Niente da fare per Amadeus e per la sua regia, assolutamente privi di colpe in una situazione del genere. Un imprevisto che ricorda da vicino, ma con le dovute differenze, quanto accaduto ormai sette anni fa, sempre a "L'anno che verrà". In quell'occasione, infatti, tra i messaggi mandati in sovrimpressione durante lo spettacolo comparve un sms con una bestemmia. L'episodio scatenò parecchie proteste, tanto da fare saltare qualche testa.