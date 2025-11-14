Gazzoli, prova superata

Dunque, prova superata per «Gazzo», conduttore giovane, bello, spigliato, simpatico, preparato e che, soprattutto, sa parlare in modo chiaro, corretto e piacevole.

E ci mancherebbe, pensate voi, è il minimo per uno che fa il suo mestiere. Ma non è sempre detto in questa nostra tv. Comunque Gianluca Gazzoli (nella foto) , conosciuto soprattutto come presentatore radiofonico (di Radio Deejay) e podcaster di grido con Passa dal

Bsmt , alla sua prima esperienza in conduzione di una tv nazionale ha ripagato la fiducia che gli hanno dato Carlo Conti e i vertici del prime time Rai. Gazzoli è alla guida di quel Sanremo Giovani che da martedì su Raidue seleziona due cantanti che andranno in gara tra le nuove proposte al Festival insieme ad altri due di Area Sanremo. Uno show tradizionale, una semplice sfida in cinque puntate tra aspiranti cantanti in preparazione all’evento maggiore, in cui il nuovo conduttore si sta misurando (l’anno scorso alla guida c’era Cattelan). E non è poi andata così male neanche dal punto di vista Auditel, posto che si parla del secondo canale in terza serata: 492mila spettatori pari al 6.1% di share.

Tra i primi sei ragazzi che si sono sfidati, a passare il turno sono stati Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio Erotika . La puntata conclusiva che decreterà i due vincitori andrà in onda il 14 dicembre su Raiuno.