GF 2024: ecco quanto guadagna il vincitore del reality

Tra poco scopriremo il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Dopo quarantasei prime serate su Canale 5 – trasmesse da settembre 2023 a marzo 2024 – e 195 giorni di "reclusione", questa sera, lunedì 25 marzo, andrà in onda a partire dalle 21.30 la puntata finale del reality condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

I finalisti

A contendersi il montepremi finale saranno in sei e per il momento i finalisti ufficiali sono: l’attrice Beatrice Luzzi, l’ex protagonista di Temptation Island e proprietaria di un’e-commerce, Perla Vatiero, l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl e conduttrice Simona Tagli, e la chef Rosy Chin. È ancora in corso, infatti, il televoto per scoprire il sesto finalista che sarà eletto tra Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Il montepremi finale del Grande Fratello

Saranno in molti che, con l’avvicinarsi della finale, si chiederanno non soltanto chi vincerà questa edizione del Grande Fratello, ma quanto guadagnerà il vincitore del reality. Il montepremi di questa edizione è rimasto invariato rispetto a quello delle precedenti e l'importo è pari a 100.000 euro. Tuttavia, in molti non sanno che non tutta la somma finirà direttamente nelle tasche del vincitore. Al contrario, infatti, metà del premio dovrà essere devoluto in beneficenza ad un'associazione scelta direttamente dal fortunato concorrente.

Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi pari a 50.000 euro. Nelle edizioni precedenti, molti inquilini hanno scelto di destinare la metà del montepremi a fondazioni e associazioni come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Telethon e molte altre ancora. La scelta di devolvere parte della somma in beneficenza è un retaggio della prima edizione del Grande Fratello Vip, ma si è scelto di riproporre la stessa formula anche quest’anno.

Naturalmente, al montepremi finale, va aggiunto anche il cachet per la partecipazione che ogni settimana gli inquilini della Casa più spiata d’Italia ricevono. Si tratta di una somma che non è uguale per tutti, ma varia in base al personaggio e agli accordi presi prima di entrare.

Che dire, che vinca il migliore.