Dalle coppie nate ai litigi, tutto quello che è successo al Grande Fratello 2024

Dopo 195 giorni di reclusione, questa sera, 25 marzo, andrà in onda la puntata finale di questa edizione del Grande Fratello. Come spesso è accaduto nella storia del reality, è inevitabile che all’interno della Casa nascano delle relazioni. Alcune di queste giungono in breve tempo al capolinea, altre, invece, sembrerebbero essere destinate a perdurare. Se da una parte, però, trionfa l’amore, dall’altra i litigi in una convivenza sono sempre dietro l’angolo. Inutile dire, infatti, quanto non sia possibile andare d’accordo con tutti e, così, spesso ci si ritrova inevitabilmente anche a discutere.

Ripercorriamo insieme le coppie e i litigi che si sono resi protagonisti della Casa più spiata d’Italia.

Le coppie

Quest’anno sono tante le coppie che si sono “fatte e disfatte” all’interno del reality di Alfonso Signorini. Chissà quali tra queste riusciranno a farci sognare esattamente come avevano fatto tantissimi anni fa, nell’edizione del reality del 2004, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che dopo essersi trovati all'interno del programma, non si sono mai lasciati, dando anche alla luce due splendidi figli, Matilde e Tancredi. Come loro, anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (genitori del piccolo Gabriele) e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (che hanno da poco annunciato di aspettare un figlio).

Anita e Alessio: il dietrofront

Chi l’avrebbe mai detto? Lei entra nella Casa di Cinecittà con una storia di dieci anni alle spalle che ancora ha dei conti in sospeso; lui, invece, fa il suo ingresso con l’intenzione di conquistare Greta. Nulla di tutto ciò. In breve tempo, dinanzi ad un Falsone “alla riscossa” la Olivieri ha chiuso il capitolo con il suo ex fidanzato Edoardo e ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Alessio che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per la giovane romana. Adesso, insieme, sembrano essere felici. Vedremo che cosa accadrà.

Mirko e Perla: la soap opera infinita

La soap opera per eccellenza della 23esima edizione del Grande Fratello. I due partecipano a Temptation Island nel bel mezzo di una crisi di coppia. È proprio nel programma di punta del palinsesto estivo di Canale 5 che le loro strade si separano: lui esce con Greta (futura concorrente del reality) e lei con Igor. Tuttavia, le cose non vanno bene e quando Brunetti entra nella Casa di Cinecittà si ritrova dinanzi ad una Perla che sembra voglia ritornare sui propri passi. Così, come una puntata di punta di Beautiful, Brunetti chiude con la Rossetti ed è pronto a riprovarci con Perla. Insomma, il lieto fine era già preannunciato. Chi vivrà vedrà.

Greta e Sergio: la coppia “discreta”

La coppia che ha ingranato con più fatica in questa edizione. Greta, inizialmente molto restia nel lasciarsi andare considerando i suoi trascorsi burrascosi e complicati in amore, alla fine non ha potuto fare a meno che fidarsi di Sergio, il quale ha tentato di conquistarla in tutti i modi. Dunque, senza pretese alcune, i due si sono avvicinati e con estrema discrezione sembrano vivere la loro conoscenza che, almeno per adesso, non sembra avere grandi complicazioni, se non il “colpo basso” di Sergio che al momento di mandare la 26enne in finale ha prediletto Varrese. Speriamo non sia così anche fuori dalla Casa di Cinecittà, altrimenti, povera Greta.

Paolo e Letizia: i più “puri”

La vera coppia di questa edizione del Grande Fratello. Paolo e Letizia hanno dimostrato, con il passare del tempo, di aver creato un legame forte a tal punto da convincere tutti, indistintamente. Lui ha palesato sin da subito un forte interesse nei confronti della giovane fotografa; lei, invece, ci ha messo un po' – complice anche il fatto che è entrata da fidanzata – ma ora sembra più sicura che mai. Entrambi hanno affermato di vedere un futuro roseo insieme e di non rimpiangere nulla di ciò che hanno vissuto in questi mesi. Insomma, la loro storia è la prova che non sempre sgomitare e far le cose a favore di telecamere ripaga. Amor vincit omnia e se non è amore questo…

Beatrice e Garibaldi: tra alti e bassi

In ultimo, non potevamo non tenere in considerazione la storia (d’amore?) che ha appassionato tutti sin dal primo giorno. Una coppia inaspettata, quella di Giuseppe e Beatrice, due assoluti protagonisti di questa edizione che tra alti e bassi hanno tenuto banco al Grande Fratello. Giorno dopo giorno, i due hanno manifestato sempre più interesse e complicità sino al bacio nella vasca da bagno e al romantico lento, durante il quale si sono mostrati in atteggiamenti molto confidenziali, lasciandosi andare a carezze, gesti molto affettuosi e a teneri baci a stampo. Poi, qualcosa si è rotto (complice l’avvicinamento di Garibaldi ad Anita, acerrima nemica della Luzzi) e così, i due si sono trovati spesso l’uno contro l’altro sino a questi ultimi giorni. Infatti, nell’ultima settimana Garibaldi e Beatrice hanno dimostrato di essere rimasti sempre uniti tanto che è stata proprio l’attrice ad accompagnarlo alla porta rossa e a dargli un bacio di consolazione (e affetto) per l’eliminazione ad un passo dalla finale.

I litigi

Se da una parte le coppie sono state le protagoniste indiscusse di questa edizione, dall’altra non sono mancate (come sempre) anche le discussioni.

Beatrice e Anita: “acerrime nemiche”

Acerrime nemiche sin dal giorno zero all’interno del reality. Il motivo? probabilmente l’essere entrambe donne leader che non le mandano di certo a dire. È per questo che, spesso, si sono trovate l’una di fronte all’altra, accusandosi vicendevolmente e lasciando spazio anche a parole molto forti. Ad ogni modo, però, su una cosa siamo certi, i loro dissapori hanno dato pepe a questa edizione e senza i loro duri confronti sarebbe venuto a mancare un pezzo importante di questo Grande Fratello.

Alessio e Federico: dalla quiete alla tempesta

Federico e Alessio, due inquilini che in termini di scontri non si sono mai risparmiati. A dire il vero, a farli scattare nell’ultima settimana è stata la ricarica di uno spazzolino elettrico ma, probabilmente, il loro era un astio che andava avanti già da un bel po’ di tempo. Una semplice antipatia di fondo? O due persone completamente diverse che non sono riuscite a comprendersi? Non ci è dato saperlo. Tuttavia, a raddrizzare il tiro, dati i toni spesso accesi, è stato il padrone di casa che è dovuto intervenire per richiamare i due concorrenti fin troppo “fumantini” all’ordine.

Maddaloni e Beatrice: “scontro” tra leader

Anche il campione di judo non ha “resistito” e si è schierato contro la Luzzi. Così, durante una gita in montagna organizzata dal Grande Fratello, si è reso protagonista di un duro scontro con l’attrice che, poi, ha finito per coinvolgere tutti. Un confronto che ha messo in evidenza quanto Maddaloni, nonostante sia stato uno degli ultimi inquilini a fare ingresso nel reality, sia stato un leader nella Casa. Alla fine, come per ogni grande campione che si rispetti, tutto si è concluso con una stretta di mano.

Varrese contro tutti

Se da una parte il buon Massimiliano – che nel reality ha assunto il ruolo di “guru” – nell’ultimo periodo sembrava aver trovato una stabilità con la Luzzi, dall’altra si è schierato contro grande parte degli inquilini. A farlo infuriare le troppe nomination ricevute dai veterani che lo hanno fatto dare di matto. In breve tempo, dunque, ha alzato il muro con moltissimi inquilini; in particolare, con Paolo e Letizia. Nulla di cui preoccuparsi, però, perché alla fine l’attore in finale ci è arrivato lo stesso.

Varrese e Beatrice: odi et amo

Così come la Luzzi ha dovuto tener testa ad Anita, anche con Massimiliano Varrese non sono mancati accesi confronti con il quale, spesso, sono volate parole anche molto grosse. Per questo, dopo tante ramanzine, nel corso di una puntata, lo stesso padrone di casa è dovuto intervenire per richiamare Varrese all’ordine, dandogli un ultimo avvertimento: al prossimo richiamo sei fuori, senza diritto di replica. Per fortuna, da quel momento in poi le cose sono cambiate e i due protagonisti di questa edizione hanno trovato una stabilità per il quieto vivere, tanto da augurarsi la finale reciprocamente.

Insomma, alla fine di questa edizione, possiamo davvero dire che quest’anno il Grande Fratello non si è fatto mancare proprio nulla!