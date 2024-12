Grande Fratello 2024, le pagelle: i dubbi su Mariavittoria Minghetti, la genuinità di Tommaso Franchi

I punti chiave I concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 9 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la diciassettesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Federica Petagna è stata definitivamente eliminata dal pubblico. Cinque i concorrenti in nomination: Stefano Tediosi, Helena Prestes, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Ecco le pagelle della diciassettesima serata.

Helena Prestes – voto 5

L'uragano Helena colpisce ancora. Dopo aver fatto parlare di sé inviando una lettera a Lorenzo per il suo compleanno, ora rilancia con un nuovo gesto destinato a far discutere: portarlo con sé in Tugurio. Una mossa che si è rivelata un boomerang, attirandole (ulteriormente) l'antipatia del resto della Casa, con Shaila in prima linea. È ormai evidente che Helena abbia un talento naturale per provocare, un atteggiamento che sicuramente giova alle dinamiche del Grande Fratello, ma che inizia a stancare. Ci auguriamo che, una volta per tutte, la modella possa mettere una pietra sopra a questa (non) amicizia con Spolverato.

Tommaso Franchi – voto 8

Povero Tommaso: mentre confessa a Mariavittoria di essere innamorato di lei, vede la complicità tra quest’ultima e Alfonso sempre più intensa. Come se non bastasse, viene quasi messo alla gogna per aver svelato il segreto di Pulcinella (l’essere stati insieme in intimità). Con la genuinità che lo contraddistingue e, nonostante l’evidente sofferenza dinanzi alle immagini dei due, sottolinea quanto Alfonso sia una bravissima persona. Un consiglio caro Tommaso? Metti un punto e vai avanti c’è aria di tempesta e tu meriti davvero tanto.

Lorenzo Spolverato – voto 4.5

Il nostro Lorenzo, che finora si è lasciato andare liberamente alle sue emozioni, mostrando ogni tipo di reazione, decide questa volta di tirare il freno a mano. Così, quando Shaila gli rinfaccia di essere rimasto impassibile di fronte alla scelta di Helena di portarlo in Tugurio, lui si giustifica affermando di essersi volutamente trattenuto. Adesso, la domanda è una: sarà la verità oppure Lorenzo non ha reagito conscio del fatto che una volta arrivato nel Tugurio con Helena avrebbe avuto garantito il suo blocco nella puntata? D’altronde ormai si sa, a Lorenzo piace stare sotto i riflettori.

Alfonso D’Apice – voto 7

Da un triangolo ad un altro in un battibaleno. Alfonso, che fino a poco tempo fa era al centro delle dinamiche con l’ex Federica e Stefano, si ritrova ora protagonista di un nuovo intreccio, questa volta con Mariavittoria e Tommaso. Per fortuna, nonostante i diversi affaire che lo vedono coinvolto, permane la sua eleganza ed educazione che continuano a conquistare il favore del pubblico, confermandolo tra i concorrenti più apprezzati dai telespettatori.

Mariavittoria Minghetti – voto 4

Se fino a questo momento abbiamo osannato Mariavittoria per la sua schiettezza e sincerità, adesso le cose iniziano a cambiare. Il motivo? Il tentativo di giustificare la distanza tra lei e Tommaso attribuendola al Tugurio, anziché al suo evidente interesse per Alfonso. A volte, servirebbe un po’ di coraggio per affrontare la verità, anche se questo significa rischiare di perdere il favore del pubblico. La sincerità, in fondo, vale più di qualsiasi strategia.

Shaila Gatta – voto 6

Tra Shaila e Lorenzo c’è di mezzo Luisa: la mamma dell’ex velina di Striscia la Notizia. Chi l’avrebbe mai detto che, oltre a Helena, ci sarebbe stato un altro ostacolo nella loro relazione? A gran sorpresa, mamma Luisa è entrata nella Casa del Grande Fratello per lanciare un messaggio chiaro alla figlia: “Nel reality giocano tutti, tranne te”. Così, quando Alfonso le chiede se a parer suo stia giocando anche Lorenzo, la risposta arriva senza esitazione: “Certo”, aggiungendo persino che lo considera un “giocatore accanito”. È naturale che una madre voglia proteggere la propria figlia, ma forse questa volta Luisa ha calcato un po’ troppo la mano. Ora non resta altro che attendere per scoprire come Shaila affronterà la situazione nei prossimi giorni.

Federica Petagna – voto 5

È proprio lei l’eliminata della diciassettesima puntata del Grande Fratello, e diciamolo chiaramente, non è stata una sorpresa. Dopo aver “sfruttato” fino all’ultimo il triangolo amoroso con Stefano e Alfonso, l’ex protagonista di Temptation Island è stata “spedita” fuori dalla porta rossa.

Il motivo? Probabilmente, risiede in una critica già sollevata da Beatrice Luzzi: la sua partecipazione non ha aggiunto molto alle dinamiche del reality, se non qualche momento che ricordava ancora troppo l’atmosfera dell’Is Morus Relais. In sintesi,

Per il diciassettesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.8% di share.