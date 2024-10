Grande Fratello, le pagelle: l’incoerenza di Lorenzo Spolverato, l’esempio di Javier Martinez

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 7 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Iago García e Mariavittoria Minghetti sono stati i preferiti del pubblico. Sei i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi, ai quali si aggiunge Yulia Bruschi, la meno votata dal pubblico. Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato.

Ecco le pagelle della settima serata.

Enzo Paolo Turchi – voto 7

Nostalgia portami via. Dopo aver conquistato tutti con la sua ironia e il suo sorriso, il nostro caro Enzo Paolo sembra vacillare e pare abbandonarsi alla malinconia tanto da minacciare di lasciare il reality. Proprio per questo è entrata in Casa Carmen Russo, con l’intento di offrire manforte e sostegno al marito in crisi. Tuttavia, la reazione del ballerino ha spiazzato tutti: di fronte all’ingresso della moglie è rimasto quasi impassibile. Il motivo? Probabilmente, Enzo Paolo desidera soltanto lasciare il reality e abbracciare la figlia Maria. Speriamo che Carmen riuscirà nell’intento di convincere il marito (anche se è molto dura) perché Enzo Paolo è una colonna di questa edizione del Grande Fratello e non “accettiamo” passi indietro.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Tutto come previsto: fanno giri immensi e poi ritornano. Per settimane – nell’attesa che Shaila si “svegliasse” - il nostro Spolverato ha palesemente finto un interesse per Helena (la strada più semplice, mentre Shaila si avvicinava a Javier). Adesso che l’ex velina di Striscia la Notizia sembra tornare sui suoi passi, l’interesse per la modella è improvvisamente svanito. Insomma, sincerità portami via. Attenzione, caro Lorenzo: al pubblico non piace la mancanza di chiarezza e – come detto più volte – continuando così, rischi di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Shaila Gatta – voto 5

Un copione già visto: ci sono volute settimane, ma alla fine sono arrivati al punto. Shaila – che nell’ultima puntata aveva definito il suo rapporto con Lorenzo come una semplice amicizia – sembra essere tornata sui suoi passi. Così, al momento (e sottolineiamo al momento, perché tutto potrebbe ancora cambiare) è tornato “l’interesse” per Spolverato. Ce lo aspettavamo? Si. Tuttavia, la ballerina pare non fidarsi (e fa bene) perché definisce il giovane milanese poco chiaro. A onore del vero, l’impressione è che a Shaila piaccia Lorenzo e le sia sempre piaciuto. Più verità e meno “finzione”.

Javier Martinez – voto 8

Onore al merito. Javier, nel complicato quadrilatero amoroso, sta uscendo a testa alta. Nonostante stia passando – per sua stessa ammissione – da “pesce lesso”, lui continua dritto per la sua strada. Con grande sincerità, ha rivelato a Lorenzo di sentirsi deluso dal suo comportamento e, con molta tenerezza, ha incassato il “due di picche” da Shaila. Speriamo soltanto che non finisca per rimanerci male. Per il momento, la sua educazione è un esempio e la frase “non ti arrampicare sugli specchi bagnati” (rivolta a Shaila, dopo aver ascoltato le sue confessioni notturne) riassume perfettamente la puntata di ieri sera e il “quadrilatero amoroso”.

Clayton Norcross – voto 6

È entrato nella Casa come un vero uragano e, in poco tempo, ha conquistato tutti con il suo sorriso travolgente. Per l'ex Thorne di Beautiful, però, è arrivato il momento di fare i conti con se stesso, e sembra pronto ad aprire il suo cuore. Chissà che questo non avvenga proprio all'interno del reality; per ora, la sua leggerezza ci piace.

Yulia Bruschi – voto 5

Crollano le certezze di Yulia. Fino a qualche giorno fa, sembrava sicura della semplice amicizia con Giglio; adesso, invece, la complicità pare essere sempre più evidente. Forse Jessica Morlacchi ci aveva visto lungo? Staremo a vedere; nel frattempo, ci piacerebbe sapere che fine ha fatto l’anello da 50mila euro, gentilmente donato dal fidanzato.

Iago García – voto 7

Lorenzo lo accusa di essere a caccia di visibilità, ma tutto si può dire di Iago, tranne che sia alla ricerca delle telecamere. Spesso, si lascia andare a commenti scomodi che potrebbero anche mettere a rischio la sua “incolumità” nel reality.

Sempre chiaro e, non lascia spazio a dubbi e perplessità e trova il coraggio di dire ciò che pensa, senza giri di parole inutili.

Per il settimo appuntamento con il prime time, il reality lunedì sera ha registrato il 18.5% di share.