Grande Fratello 2025, le pagelle: Donatella e Grazia anche meno, il riscatto di mamma Francesca

Ieri sera, lunedì 29 settembre, è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello. In prima serata su Canale 5, ha preso il via un’edizione del reality all’insegna delle novità che, in occasione del 25esimo anniversario del programma, ha visto un “ritorno alle origini”. Al timone, per la prima volta in assoluto Simona Ventura, affiancata da tre opinionisti d’eccezione, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Ecco le pagelle della prima serata.

I concorrenti del Grande Fratello

Anita – voto 6.5

La “resiliente” del Grande Fratello 2025. Nata a Brindisi, vive a Milano e nella vita è una piercer. Racconta di aver messo su una corazza (i suoi tatuaggi) e si definisce una persona determinata. Varca la porta rossa con un passato non facile, segnato dal difficile rapporto con il padre che non vede da quando ha 11 anni. “Se entro entriamo per vincere”, con questa premessa è la prima concorrente ufficiale di questo Grande Fratello, chissà se riuscirà a rispettare le aspettative.

Donatella – voto 5

46 anni, originaria di Bari e felicemente sposata. Donatella racconta che con lei non ci si annoia mai e l’impressione sembra già essere questa. La concorrente sembra avere già “la mania della pulizia”, come afferma la padrona di casa, resta soltanto da vedere come (e se) riuscirà a convivere con il resto dei concorrenti. Un consiglio? Un po’ meno. Il rischio di voler risultare fin troppo personaggio, diciamocelo, c’è.

Omer – voto 6

“L’uomo dalle mille vite”: nato in Siria, vive in Valtellina, Omer è un consulente aziendale e ama lo sport. A causa della guerra, è dovuto andare via da casa sua e ha iniziato una nuova vita in Italia. Arriva al Grande Fratello definendosi un romantico e svelando che gli piacciono molto le donne. Che dire, siamo già pronti a vederlo in una love story.

Simone e Francesca – voto 7

Promettono già bene. Mamma e figlio: lei tappezziera e restauratrice, lui postino. Francesca entra al Grande Fratello con il desiderio di rivivere i suoi 20 anni, dopo la scoperta di un tradimento che l’ha fatta soffrire molto e noi ci auguriamo che questo possa accadere. Al momento, ci limitiamo a dire che la loro simpatia non passa inosservata.

Matteo (Jonas) - 6

Nato e cresciuto a Roma, è uno studente di Scienze politiche. Si ritiene una personalità forte e poi si definisce estremo, estroverso, sensibile e chi più ne ha più ne metta. È ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che riuscirà ad attirare l’attenzione di più di una concorrente.

Benedetta – voto 7

23enne, originaria di Nemi è soprannominata la “spezzacuori” perché, pur essendo molto corteggiata, non vuole nessuno. Lavora come salumiera e la sua spontaneità sembra già promettere bene.

Matteo – voto 6

Ex pugile, originario di Parma, Matteo proviene da un quartiere che definisce duro. A causa di un grave incidente ha dovuto interrompere la sua carriera, ma ad oggi aiuta i ragazzi meno fortunati, offrendo loro un’opportunità di riscatto.

Giulio – voto 5.5

Odontoiatra di Torre Annunziata, Giulio ha fatto diverse esperienze di volontariato. Chiede a Simona Ventura di fargli trovare l’amore dentro la Casa del Grande Fratello. Ci riuscirà? Chissà, sicuramente ha già capito come poter creare dinamiche. Non è un caso, d’altronde, che sia proprio lui a scegliere di pigiare il bottone rosso per fare avere l’acqua calda ai concorrenti, ma rinunciando all’immunità. Scelta sentita o desiderio di conquistare già pubblico e compagni di avventura?

Giulia – voto 6

19 anni, studia all’università di Torino e ha 5 fratelli. Da quando ha 14 anni fa la modella e definisce il suo carattere molto estroverso. Ha già fatto “ingelosire” mamma Francesca dal momento che è entrata nella Casa conoscendo già Simone. Chissà cosa accadrà.

Domenico – voto 6

Nato e cresciuto a Scampia, Domenico è un operaio ponteggiatore. Ama la musica e lavora da quando ha 15 anni. Padre di una bambina, ha una compagna da dieci anni. Definisce l’essere al Grande Fratello come una grande vittoria. Ci piace.

Grazia – voto 5

Anche meno. È entrata nella Casa “perforando” i timpani dei compagni di avventura e del pubblico a casa. Adesso, va bene l’entusiasmo, ma entrare nella Casa più spiata d’Italia, iniziando ad urlare come se non ci fosse un domani anche no.

Francesco - voto 6

Dopo diversi tentativi e svariati provini, è riuscito ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Nella vita fa il vigile ed è di Giovinazzo; sin da bambino il suo sogno era quello di entrare al Grande Fratello e finalmente ci è riuscito. Riuscirà a giocarsi bene le sue carte? I presupposti sembrano esserci.

Per il primo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 20.4% di share.