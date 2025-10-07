Grande Fratello 2025, le pagelle: Giulio cerca visibilità, l'emozione di Francesca e Simone

Ieri sera, lunedì 6 ottobre, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Cinque nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel tugurio: Mattia Scudieri, Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina e Omar "Bena" Benabdallah. Tre i concorrenti finiti in nomination: Giulio, Matteo e Omer. Il pubblico da casa deciderà chi sarà il primo eliminato di questa diciannovesima edizione del reality.

Ecco le pagelle della seconda serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Grazia – voto 6

Sin dal giorno zero avevamo capito che Grazia non avesse intenzione di passare inosservata e, effettivamente, la settimana non ha “deluso” le aspettative. La giovane 25enne ha saputo come farsi notare: dal litigio per la cipolla, all’accesa discussione con Domenico a causa della prova settimanale, fino all’infelice confessionale che in puntata le è costato un battibecco con Giulia. Così la padrona di casa l’ha chiamata a colloquio per provare a comprendere i motivi della sua rabbia, legata ad eventi molto delicati del suo passato. Speriamo che questa esperienza possa aiutare Grazia a ritrovare se stessa; per il momento, la sufficienza è sulla fiducia, con la speranza che in settimana porti più equilibrio e meno tensioni.

Matteo – voto 5

“La mia vita è fatta di ordine e disciplina, non mi vedrete mai fare delle cuscinate”. Qualcuno ricordi a Matteo che è andato al Grande Fratello dal momento che ha persino minacciato di tornare a casa propria, dopo aver definito i compagni di avventura “bestie e pagliacci”. A “rimetterlo in riga” ci ha pensato Simona Ventura mettendolo di fronte ad una scelta: rimanere in gioco, senza tradire i propri ideali, ma accettando la convivenza, oppure uscire. Va bene l’ordine e l’educazione, ma così è troppo. Anche meno.

Giulio – voto 4

Al peggio non c’è mai fine e siamo solo alla prima settimana del reality. Il nostro Giulio ha prima pensato bene di avvicinarsi a Benedetta “per vedere se riusciva a conquistare anche lei”, e poi – dopo averla baciata – ha addirittura espresso perplessità. Il motivo? Teme che Benedetta possa “utilizzarlo” per avere visibilità. Sarà forse il contrario?

Benedetta – voto 7

“Il tuo sorriso illumina la casa, continua per la tua strada”. Con queste parole Cristina Plevani ricorda a Benedetta di pensare a se stessa, senza badare a quanto detto da Giulio che per il momento non ha brillato particolarmente per il suo comportamento. Speriamo che la giovane 23enne prenda le distanze dall’odontoiatra di Torre Annunziata che sembra volere giocare bene le sue carte, considerando che dopo aver dormito con lei ha detto ad Anita che è il suo tipo. D’altronde, Benedetta ha già dimostrato di aver compreso e così arrivata in confessionale ha deciso di nominarlo. Chapeau.

Jonas – voto 5

Matteo o Jonas? Giacomo Leopardi o Kung Fu Panda? È passata una sola settimana, ma una cosa è certa non abbiamo capito chi è davvero Matteo. È tutto una grande confusione.

Simone e Francesca – voto 7

Un amore vero e sincero quello tra mamma e figlio che non passa sicuramente inosservato e che ha emozionato tutti. Soprattutto nella serata di ieri, quando Francesca ha aperto il suo cuore raccontando del dolore provato dopo la scoperta del tradimento da parte del suo ex marito. Francesca si è fatta anche portavoce di un bellissimo messaggio, spiegando che i genitori, per quanto visti dai propri figli come dei supereroi, possono sbagliare.

Anche Simone, dal canto suo, ha toccato il cuore di tutti, rivelando le sue fragilità e augurando alla mamma di poter trovare una persona che la faccia stare bene. È ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che in questo percorso andranno

Per il secondo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.5% di share.