Grande Fratello 2025, tutto quello che c'è da sapere

Conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello che ritorna alle origini. Questa sera, lunedì 29 settembre, su Canale 5, al via la prima puntata del programma più longevo della televisione italiana che compie 25 anni. La prima grande novità di questa edizione è la conduzione, affidata a Simona Ventura che ritorna alla guida di un reality show dopo ben 14 anni. “Sono molto emozionata, torno a condurre un reality dopo 14 anni. Mentre facevo l'opinionista nell'Isola dei Famosi mi hanno proposto un provino per un reality. Pensavo si trattasse della Fattoria, poi mi hanno detto che si trattava del Grande Fratello: sono esplosa...”, ha rivelato Simona Ventura nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin.

I concorrenti del Grande Fratello

Il numero dei nuovi concorrenti del Grande Fratello dovrebbe variare tra i 17 e i 20. “Sarà un “GF” delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Fra tutti quelli che hanno scritto, nei casting abbiamo scelto le storie più belle, emozionanti, toccanti. Pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza”, ha spiegato Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni. In questi giorni, sono già stati svelati i nomi di alcuni inquilini che varcheranno la porta rossa.

Matteo Azzali : 47 anni, puglie professionista, originario di Parma.

: 47 anni, puglie professionista, originario di Parma. Anita Mazzotta : 26 anni, è nata a Brindisi, ma vive a Milano. Di lavoro fa la piercer.

: 26 anni, è nata a Brindisi, ma vive a Milano. Di lavoro fa la piercer. Omer Elomari : 26 anni, originario di Damasco (Siria), vive in Valtellina e nella vita è un consulente aziendale.

: 26 anni, originario di Damasco (Siria), vive in Valtellina e nella vita è un consulente aziendale. Francesca Carrara : 43 anni, di Roma, è una restauratrice e tappezziera. Francesca è madre di due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni.

: 43 anni, di Roma, è una restauratrice e tappezziera. Francesca è madre di due figli, un maschio e una femmina, di 22 e 17 anni. Giulio Carotenuto: 29 anni, originario di Torre Annunziato, in provincia di Napoli. Giulio è un chirurgo odontoiatra.

Gli opinionisti del Grande Fratello

Grandi novità sul fronte degli opinionisti della 25esima edizione del Grande Fratello. Infatti, in studio, per commentare le vicende dei protagonisti del reality ci sarà un trio d’eccezione, formato da tre ex famosissimi gieffini: Cristina Plevani (la vincitrice della primissima edizione del reality e reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi che l’ha vista trionfare), Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione) e Ascanio Pacelli (concorrente della quarta edizione in cui ha conosciuto la moglie Katia Pedrotti).

Quanto durerà il Grande Fratello e dove vederlo

Proprio “in nome” del ritorno alle origini il Grande Fratello durerà 100 giorni al termine dei quali verrà decretato il vincitore del reality che si aggiudicherà un importante montepremi finale. Come anticipato, questa sera andrà in onda la prima puntata del reality a partire dalle 21.20 su Canale 5. Sarà, inoltre, possibile seguire il reality 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa.

Non mancheranno anche gli

appuntamenti con il daytime: su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).