Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla semifinale di stasera

Ormai manca davvero poco alla finale del Grande Fratello. Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese hanno già ottenuto il loro pass per la finalissima; tutti gli altri inquilini, invece, sono in attesa di scoprire quale sarà il loro destino e si giocheranno le ultime chance nella semifinale di questa sera, giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini, per il 46esimo appuntamento con il reality, è pronto ad aprire le porte della Casa più spiata d’Italia. Quali saranno le sensazioni degli inquilini a meno di una settimana dalla finale? Chi riuscirà ad accedervi? Ad affiancare il padrone di casa in quest’avventura, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Il reality non si smentisce mai. Così, se da una parte, c’è grande fermento e agitazione per scoprire chi riuscirà ad arrivare in finale, dall’altra le incomprensioni sono sempre dietro l’angolo. In particolare, a creare scompiglio in questi ultimi giorni è il comportamento di Federico Massaro che, prima, ha discusso con Alessio Falsone e, poi, con gran parte della Casa. Il motivo? Si continua a dibattere del famoso spazzolino della discordia che nei giorni scorsi ha accesso gli animi di Falsone e Massaro. Una discussione che ha finito per coinvolgere tutti e far volare stracci.

E ancora, Greta Rossetti sembra essere delusa dal comportamento di Sergio che, nella scorsa puntata, ha preferito Massimiliano Varrese a lei, al momento della votazione per il terzo finalista. La 26enne, infatti, si è sentita profondamente delusa dalle parole utilizzate dallo chef che si è giustificato affermando: “Io voto Max perché con lui ho avuto modo di condividere momenti molto importanti, profondi, è stato di grande aiuto”, poi ha aggiunto: “Non ho scelto Greta non perché lei non sia da finale, ma perché lei in primis ha riconosciuto di non essere riuscita a vivere un Grande Fratello come avrebbe voluto, aveva tante insicurezze e tante incertezze”. Insomma, parole che hanno deluso Greta. Vedremo se questa sera i due avranno un nuovo confronto. Infine, sono previste diverse eliminazioni e verranno decretati anche il quarto e il quinto finalista.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della puntata in arrivo, essendo arrivati quasi alla fine, prevede un’eliminazione. Tre i concorrenti in attesa del verdetto: Simona Tagli, Federico Massaro e Alessio Falsone. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Simona con la maggioranza delle preferenze del pubblico, non a caso è il braccio destro della Luzzi. Al contrario, invece, il concorrente meno votato sarebbe proprio Falsone che, se così fosse, potrebbe raggiungere la sua Anita. Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.