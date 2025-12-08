Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla semifinale

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo dodicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 8 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia e scopriremo come stanno andando le cose tra i “casalinghi” dopo l’elezione dei primi due finalisti Giulia e Jonas. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena. Questa sera, infatti, la metà degli inquilini dovrà abbandonare il reality ad un passo dalla finale. Così, verranno scelti i finalisti di questa edizione. Tuttavia, nessuno resta al sicuro, nemmeno i due finalisti Jonas e Giulia. Proprio loro dovranno fare una scelta dagli esiti imprevedibili. Si tratta di una decisione che potrebbe far aumentare – e non poco – il montepremi. Cosa accadrà?

E ancora, sembra esserci un momento di crisi tra Rasha e Omer. Da qualche giorno, i due sembrano essere distanti. La loro storia sarà davvero giunta al capolinea? Infine, un faccia a faccia con Dolce Dona, la concorrente del Grande Fratello Kosovo che, dopo alcuni giorni di permanenza nel reality italiano, ha abbandonato la Casa.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Due dei concorrenti dovranno dire definitivamente addio al reality. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Rasha, Francesca, Domenico e Simone.

Secondo i sondaggi Rasha sembrerebbe essere la più

amata dal pubblico, mentre Domenico e Simone i concorrenti più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.