Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla semifinale

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo tredicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 15 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia per scoprire le sensazioni dei concorrenti ad un passo dalla finale, prevista per giovedì 18 dicembre. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Inizia questa sera, dunque, il conto alla rovescia che ci porterà alla finale prevista per giovedì 18 dicembre in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Questa sera, infatti, scopriremo a chi verrà assegnato l’ultimo posto per la finale tra Domenico e Omer. E proprio Omer incontrerà Rasha; la concorrente è stata eliminata nella scorsa puntata e questa sera è pronta ad un confronto dopo la fine della loro storia. Cosa sarà accaduto in questa settimana?

E ancora una volta i riflettori saranno puntati sul triangolo Valentina, Domenico e Benedetta. Quest’ultima dopo essere stata eliminata dal gioco è pronta per un faccia a faccia con Valentina. Cosa accadrà? Nel corso della puntata si preannunciano anche colpi di scena e decisioni difficili, sino all’elezione del primo superfinalista che salirà direttamente sul podio per la vittoria finale di giovedì sera.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto che decreterà l’ultimo finalista di questa edizione. In lizza per l’ultimo posto in finale ci sono: Domenico e Omer.

Secondo i sondaggi Omer sembrerebbe essere il più amato dal pubblico, mentre Domenico il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.