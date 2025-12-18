Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla finale

Chi sarà il vincitore della venticinquesima edizione del Grande Fratello? Dopo tre mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, l’attesa è finita: questa sera, giovedì 18 dicembre, a partire dalle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la finale del reality. Gli inquilini si preparano a vivere le ultime intense emozioni di questa edizione; tra gioie, amori, litigi e colpi di scena, il percorso dei concorrenti volge al termine. Chi conquisterà la vittoria? Anche questa sera, ad accompagnare la conduttrice Simona Ventura ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, pronti a dire la loro.

Le anticipazioni della puntata

La serata si aprirà con un televoto decisivo: chi tra Omer e Jonas riuscirà ad andare avanti nella sua corsa verso la vittoria? Ad attendere il risultato ci saranno gli altri tre finalisti: Anita, Giulia e Grazia. Tra di loro, però, Anita è già sul podio dal momento che è stata nominata super finalista nella puntata di lunedì 15 dicembre.

Sicuramente ampio spazio verrà dedicato al percorso dei concorrenti e al loro vissuto all’interno della Casa. È anche per questo che non mancheranno di certo tantissime sorprese e momenti di grande emozione, oltre ad importanti sfide che metteranno a dura prova i concorrenti per poter raggiungere la fase finale.

Nomination e televoto

Intanto, cresce l’attesa per l’ultimo televoto della serata, che decreterà chi tra Omar e Jonas potrà continuare la corsa per coronare il sogno della vittoria.

Stando ai sondaggi, Omer sembrerebbe in vantaggio, con la maggioranza delle preferenze del pubblico, mentre Jonas rischierebbe l’eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello e soprattutto chi sarà il vincitore di questa edizione.