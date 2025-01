Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventiquattresima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall’ultima diretta di giovedì scorso, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Cresce l’attesa per la puntata di questa sera. Sono trascorsi ben 127 giorni dall’ingresso degli inquilini nella Casa più spiata d’Italia e questa sera un colpo di scena potrebbe stupire tutti. Cosa accadrà? C’è chi parla dell’ipotesi di un ripescaggio e, se così fosse, come la prenderanno i concorrenti? Continuano le incomprensioni nella coppia Shaila-Lorenzo e, a questo proposito, qualcuno nella Casa inizia ad aver da ridire sul loro rapporto. Stiamo parlando di Stefania Orlando che, nelle ultime ore, ha definito Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato “un’associazione a vincere”. Il motivo? La veterana del reality non condivide i loro atteggiamenti, sempre molto eccessivi, che si tratti di fare la pace o discutere animatamente. In quanti saranno d’accordo con lei?

Infine, come sempre, non mancano le sorprese. È per questo che, nel corso della puntata, Pamela – ex Non è la Rai – avrà la possibilità di riabbracciare la mamma Cinzia e, insieme, affronteranno un argomento molto doloroso e delicato, la scomparsa del fratello minore Manuel che da due anni ha fatto perdere le sue tracce.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Nove i concorrenti in attesa del risultato: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Javier, seguito da Stefania.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Eva Grimaldi. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.