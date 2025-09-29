Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo. È tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.25, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua venticinquesima edizione, tornerà a tenere compagnia al pubblico fedelissimo al programma con tantissime novità. Un ritorno alle origini che vedrà alla conduzione per la prima volta in assoluto Simona Ventura. Un’edizione che celebra i 25 anni del reality più longevo della televisione italiana. In studio ad affiancare Simona Ventura, ci sarà un trio d’eccezione. Stiamo parlando di tre ex storici gieffini: Cristina Plevani (la vincitrice della primissima edizione del reality e reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi che l’ha vista trionfare), Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione) e Ascanio Pacelli (concorrente della quarta edizione in cui ha conosciuto la moglie Katia Pedrotti).

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il primo appuntamento di questa sera. La famosa porta rossa, infatti, sta per aprirsi con un’edizione all’insegna delle novità e delle sorprese. I protagonisti sono pronti a condividere 100 giorni di emozioni, convivenza e legami e il più amato dal pubblico si aggiudicherà un importante montepremi finale.

“Non sarà solo un gioco, ma un grande racconto collettivo fatto di storie uniche: pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili ma sempre cariche di speranza”, si legge nel comunicato ufficiale Mediaset che prosegue: “Ci saranno giovani che studiano e lavorano, ragazzi e ragazze che inseguono i propri sogni e che hanno deciso di mettersi in gioco per provare a realizzarli. Ognuno con il suo bagaglio di esperienze, ognuno con qualcosa da raccontare e da donare al pubblico”. In queste ore, inoltre, sono già stati annunciati i primi concorrenti ufficiali: Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Francesca Carrara e Giulio Carotenuto.

Quest’anno sarà, possibile seguire il reality 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa. Non mancheranno anche gli appuntamenti con il daytime: su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

Per i più appassionati al reality, inoltre, da venerdì 26 settembre è disponibile su Mediaset Infinity,, prodotto da Endemol Shine Italy, che ripercorre l’avventura televisiva della prima edizione di Grande Fratello, in occasione dei 25 anni dall’arrivo del format in Italia.