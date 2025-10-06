Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Tutto è pronto per la seconda puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 6 ottobre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il “papà” di tutti i reality che è giunto alla sua diciannovesima edizione. Alla conduzione Simona Ventura affiancata da tre ex inquilini come opinionisti, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il secondo appuntamento di questa sera. A poche ore dall’ingresso dei primi concorrenti di questa edizione nella Casa, sembrano essere già nate le prime tensioni, ma anche le prime complicità. In particolare, stiamo parlando di Benedetta e Giulio, tra i due, infatti, sembrerebbe esserci stato un bacio. E ancora, spazio a Grazia che in questa prima settimana non si è di certo fatta mancare qualche piccola discussione.

Nella puntata di questa sera, inoltre, verrà approfondito anche il rapporto tra mamma Francesca e il figlio Simone, un legame speciale segnato da un momento di difficoltà, quando mamma Francesca, dopo la separazione dal marito, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio e quello della sua famiglia. Inoltre, si parlerà anche di Anita e delle sue fragilità. Infine, previste le prime nomination – che sappiamo creare sempre un po’ di scompiglio in casa - e l’ingresso di nuovi concorrenti.

I concorrenti del Grande Fratello

I nuovi ingressi raggiungeranno gli inquilini già arruolati per questa diciannovesima edizione. Stiamo parlando di Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Francesca Carrara, Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu, Domenico D’Alterio, Grazie Kendi, Francesco Rana e Jonas Pepe.

Quest’anno sarà, possibile seguire il reality 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa.

Non mancheranno anche gli appuntamenti con il daytime: su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).