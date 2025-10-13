Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Il Grande Fratello sta per tornare con un terzo appuntamento. Questa sera, lunedì 13 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del reality più longevo della tv italiana. Sono trascorse tre settimane dall’ingresso degli inquilini nella Casa più spiata d’Italia e sono già esplose le prime dinamiche. Così, Simona Ventura è pronta ad “aprire” la famosa porta rossa per scoprire come sta andando la convivenza 24 ore su 24. In studio, tre opinionisti d’eccezione, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Le anticipazioni della puntata

La tensione sembra già essere alle stelle tra gli inquilini. In particolare, nella giornata di sabato, Omer e Jonas sono stati protagonisti di un duro scontro. Il motivo? Quest’ultimo avrebbe provato ad aprire il forno nel quale cuoceva la pizza preparata da Omer. Questa sera scopriremo come stanno andando le cose adesso tra i due “casalinghi”. Le incomprensioni, però, nella Casa del Grande Fratello sono sempre dietro l’angolo; non è un caso, infatti, che anche Francesca e Grazia abbiano discusso con alcuni inquilini nel corso di questa settimana.

Nella puntata di questa sera, inoltre, verrà approfondita la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, nonostante il suo ingresso tardivo nel reality, ha già colpito alcuni inquilini. E ancora, il Grande Fratello è pronto a mettere le "casalinghe" e i "casalinghi" di fronte ad un bivio. In che modo? Facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta difficile.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto, che questa sera vedrà una sfida tutta al maschile. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al reality. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Giulio, Matteo e Omer.

Secondo i sondaggi, Omer sembrerebbe essere il più amato dal pubblico, mentre Matteo il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.