Grande Fratello, le pagelle: Zeudi Di Palma “giù la maschera”, il coraggio di Shaila Gatta

Ieri sera, lunedì 24 marzo, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello. Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta sono stati eliminati. Due le concorrenti in nomination: Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. L'inquilina meno votata dal pubblico da casa sarà eliminata nella puntata della finale, prevista per lunedì 31 marzo, e verrà esclusa dai candidati ufficiali alla vittoria. Ecco le pagelle della serata.

Zeudi Di Palma – voto 4

Cara la nostra Zeudi, qualcosa nella strategia che ti ha consentito di arrivare dritta in finale, inizia a mostrare le prime crepe. A “smascherarla” – chi l’avrebbe mai detto – è stata proprio Shaila, la stessa che soltanto la settimana scorsa sembrava essere il suo braccio destro. Il trio delle Superchicche insomma – come dice l’ex velina – è durato da Natale a Santo Stefano. Il suo tentativo di stare sempre al centro delle dinamiche del gioco ha funzionato fino a un certo punto: l’ha portata in finale, sì, ma alla lunga si è rivelato un boomerang. La sensazione è che Zeudi sia entrata nel reality con un piano ben preciso, sapendo esattamente dove colpire e affondare, con – per usare le parole di Cesara Buonamici – “forte preparazione, determinazione e concentrazione”.

Shaila Gatta – voto 8

Arrivati alla semifinale, viene spontaneo chiedersi: come sarebbe andato il percorso di Shaila se, fin dal primo giorno, avesse mostrato lo stesso carattere e la stessa consapevolezza di queste ultime settimane? Protagonista di analisi lucide, Shaila riesce a “smascherare” la strategia di Zeudi. Una scelta coraggiosa, considerando che quest’ultima aveva già conquistato la finale. Peccato che, alla fine, il pubblico non le abbia consentito di tagliare lo stesso traguardo. Un’uscita immeritata per chi, come lei - aldilà del fatto che possa piacere o meno - ha dato un contributo così significativo al reality.

Chiara Cainelli – voto 5

Se c’è un modo infallibile per alimentare una discussione già infuocata, Chiara lo conosce alla perfezione. Nel bel mezzo dello scontro tra l’amica Zeudi ed Helena, anziché smorzare i toni, decide di rilanciare, aggravando ulteriormente la situazione. E lo fa nel modo peggiore: provocando Helena, probabilmente ben consapevole del suo carattere impulsivo. Come da copione, poi, arriva in puntata e la accusa di esserle andata a dieci centimetri dal viso. Certo, la modella brasiliana ha esagerato, ma Chiara sa subito come cogliere la palla al balzo per far parlare di sé.

Luca Giglioli – voto 6

“Se sono un comodino, sono un comodino di marca”, tuona Giglio contro Helena, dopo essere stato “accusato” di non esporsi mai. Un’uscita che, con ogni probabilità, aveva già in serbo da un po’. Nulla da dire sulla sua educazione, sempre impeccabile, così come sulla sua gentilezza. Ma in un reality non basta: bisogna mettersi in gioco, esporsi, prendersi la responsabilità delle proprie opinioni senza nascondersi dietro un dito. E da questo punto di vista, Giglio non ha certo brillato. Non stupisce, quindi, che il pubblico abbia deciso di lasciarlo fuori dalla finale.

Jessica Morlacchi – Voto 7

L’abbiamo finalmente rivista. In queste ultime settimane – dopo il suo rientro in gioco – l’impressione era che Jessica avesse sposato la strada della neutralità, senza necessariamente esprimere il proprio pensiero. Nella puntata di ieri sera - finalmente verrebbe da dire - abbiamo ritrovato alcuni “sprazzi” della vecchia Jessica: pungente e acuta. Così, non ha esitato ad esprimere la propria opinione a proposito di Chiara e sul suo tentativo di “mettere il dito nella piaga” nel bel mezzo della discussione tra Zeudi ed Helena.

Helena Prestes – voto

Dopo oltre sei mesi è finalmente arrivata in finale e l’ha fatto scontrandosi al televoto con la sua “rivale” numero uno sin dalla puntata zero, Shaila. Non si è mai tirata indietro, ha sempre detto la sua e, nel bene e nel male, ha saputo far parlare di sé. Il risultato? Non poteva che giocarsi il podio in questa edizione.

Lorenzo Spolverato – voto 5

Li avevamo lasciati in piena crisi, ma, come ormai da prassi, nel giro di una settimana tutto è cambiato. Dopo essersene dette di ogni in diretta, arriva il dietrofront: Lorenzo, in lacrime, si lascia andare a una dichiarazione d’amore “struggente”. Nulla di nuovo insomma. Il loro rapporto è un continuo tira e molla che, se il reality durasse altri sei mesi, andrebbe avanti all’infinito. Peccato che, ormai, questa dinamica abbia davvero stancato.

Javier Martinez – voto 8

È Javier il secondo eliminato della serata, vedendo sfumare dinanzi a sé il sogno della finale. Tutto si può dire tranne che Javier non sia stato un concorrente con la C maiuscola: tra amori, delusioni, litigi ed incomprensioni, ha saputo prendersi la scena e senza mai mancare di rispetto.

Alla fine dei conti è stato un grandeed è un vero peccato che il suo percorso si sia interrotto a un passo dal traguardo.

Per il quarantunesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.8% di share.