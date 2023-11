Grande Fratello, televoto e nomination. Le anticipazioni: cosa succede questa sera

Ci siamo. Il Grande Fratello sta per tornare con un nuovo imperdibile appuntamento. Così, con un cambio di programma (mercoledì, piuttosto che il canonico giovedì) questa sera andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.25, la ventesima puntata del “papà” dei reality. Dopo la diretta di lunedì sera, a distanza di 48 ore, Alfonso Signorini è pronto a tornare in casa dai suoi inquilini per svelarci cosa sta accadendo. A fare da spalla al padrone di casa, direttamente dal TG5, l’opinionista unica di questa edizione, Cesara Buonamici. Come ogni sera, invece, Rebecca Staffelli leggerà e raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa che si divertono a dire la loro sul web.

Le anticipazioni della 20esima puntata

Ormai gli animi sembrano definitivamente essersi scaldati nella Casa di Cinecittà. Garibaldi ha deciso di mettere un punto alla “love story” con Beatrice Luzzi che, dal canto suo, è molto delusa dell’atteggiamento del giovane calabrese. Mirko è andato in crisi dopo il confronto con la sua ex, Perla Vatiero e, così, subito dopo la scorsa puntata è crollato in un mare di lacrime. Chissà come reagirà quando Perla – una volta guarita dal Covid – varcherà la porta rossa.

Letizia è profondamente delusa (e arrabbiata) dalle rivelazioni della sua ex compagna, Nicole. In particolare, la Petris ha manifestato molta preoccupazione per il modo in cui sua madre ha potuto reagire alle forti rivelazioni di quella che lei ha definito come l’amore più grande della sua vita. Massimiliano, invece, continua a non essere compreso da buona parte degli inquilini e, ormai, sembra vivere quest’avventura in totale (o quasi) isolamento.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Nessuno degli inquilini, infatti, dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Al contrario, i due concorrenti più votati avranno l’immunità fino alla prossima eliminazione. Sono sei i gieffini in attesa del risultato della nomination: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Grecia Colmenares, Ciro Petrone e Massimiliano Varrese. Secondo i sondaggi, le due inquiline con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero proprio essere le due attrici di questa edizione, Grecia e Beatrice. Inutile sottolineare – ancora una volta – che si tratta di ipotesi e che, dunque, soltanto nella puntata di questa sera scopriremo il verdetto del pubblico.