“Ho visto Ufo biancastri, ero con altre 200 persone”: il racconto choc di Marco Columbro

Un’esperienza indimenticabile. Il celebre attore e conduttore televisivo Marco Columbro racconta uno degli episodi più sorprendenti della sua vita, l’incontro con gli Ufo. Nel corso del podcast Supernova di Alessandro Cattelan nella puntata dal titolo “Una vita ai confini della realtà”, il 76enne nato a Viareggio ripercorre la sua esperienza.

L’avvistamento negli Stati Uniti

Columbro si trovava negli Usa per partecipare ad una conferenza di una donna, di nome Anna, la quale sostiene di ricevere messaggi dai cosiddetti "Pleiadiani", ovvero gli abitanti che fanno parte della costellazione delle Pleiadi (ammasso stellare), sin da quando ha nove anni. Al termine della conferenza, l’attore esce dalla struttura alzando gli occhi al cielo.

“Vedo arrivare un globo lattiginoso ma non di luce, sembrava latte. Ne arrivano altri due come a formare un triangolo equilatero. Hanno fatto un giro e poi sono spariti, in un lampo. L’abbiamo visto in 200 persone”.

“Esistono altre forme di vita”

Alla domanda, nel corso del podcast, se pensa che possano esistere altre forme di vita, Columbro risponde fermamente. “Io sono certo che esistono altre forme di vita. Per noi che eravamo lì è stato assolutamente concreto. Ci siamo stupiti, siamo rimasti”. Proprio per sottolineare che non si sia trattato di una sua sensazione, ha ricordato di aver assistito a quel fenomeno assieme a centinaia di altra gente lì presente in quel momento.

Alla domanda di altri partecipanti in studio nel corso della trasmissione condotta da Cattelan sul perché, le eventuali forme di vita, non si siano ancora manifestate apertamente con gli esseri umani perché non siamo arrivati a un tale livello di spiritualità da poter dialogare con loro. Se arrivassero gli spareremmo”.

Non è la prima volta che, pubblicamente, Marco Columbro parla di queste

tematiche. Già in altre occasioni passate ha citato lo stesso episodio spiegando di aver studiato la tematica ma anche di essersi confrontato con altri appassionati italiani e stranieri su Ufo e forme di vita extraterrestri.