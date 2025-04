"Ignorante, mi sono fatto il c***". È rissa ad Amici tra Emanuel Lo e Celentano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il serale di Amici di Maria De Filippi è da sempre caratterizzato da scontri più o meno forti tra gli insegnanti mentre raramente se ne registrano tra gli alunni. L'ultima puntata andata in onda sabato 26 aprile conferma questa tendenza e vede, ancora una volta, protagonista Alessandra Celentano, che negli ultimi anni ha accesso e partecipato a gran parte delle discussioni che si sono accese nello studio del programma. L'insegnante di danza, presenza storica della scuola, si è costruita una fama tal senso nel corso degli anni, il suo carattere fumantino è diventata la sua caratteristica più nota e nell'ultima occasione ha avuto modo di scontrarsi con Emanuel Lo, suo collega, su uno dei ballerini in gara.

Al centro della discussione ci sono le perfomance del ballerino Francesco Fasano. Al termine dell'esecuzione, la maestra Celentano ha voluto fare un appunto all'allievo: " Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po', ti lasci andare e non devi ". Ma a quel punto è intervenuto Lo: " Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte ". L'appunto del compagno di Giorgia non è piaciuto a Celentano, che si è alterata: " Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare ". Ma davanti all'attacco di Celentano, Lo è sobbalzato e non si è trattenuto: " Tu puoi parlare solo di tecnica, l'arte non sai cosa sia. Posso dirti una cosa? Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega ".

Lo scontro si è acceso, i toni si sono alzati e la nipote di Adriano Celentano non si è tirato indietro, difendendo la propria posizione: " Tu ignori quello che dici ". Il ballerino dal quale è partita la discussione, a quel punto, è stato messo da parte, lo scontro si è spostato su argomentazioni che non interessavano più la sua esibizione. " Io ho studiato danza classica dai sei anni all'età adulta. So quello che dico ", ha replicato Lo a Celentano, secondo la quale, però, il ballerino " ha studiato male ". Ma l'insegnante non si è arreso e ha difeso ancora una volta la sua posizione, invitando la collega ad abbassare i toni: " Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico. Ho studiato, mi sono fatto il c*** ".

Chi vede per la prima volta Amici può pensare che queste discussioni tra voi siano artefatte e invece. Amadeus dopo la prima puntata mi ha detto: 'Non pensavo che la Celentano fosse così'. Ma è così, lei dal nulla può esplodere

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi per interrompere lo scambio, che stava andando troppo oltre: "".