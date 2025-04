L'incesto, l'imbarazzo e i conati: cosa è successo sul set al figlio di Schwarzenegger

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha destato parecchio clamore una delle ultime scene di The White Lotus, serie tv statunitense giunta alla terza stagione: nel corso di una recente puntata, infatti, c'è stato un bacio fra fratelli che ha sconvolto gli spettatori; a risultare maggiormente turbato, tuttavia, sarebbe stato uno degli attori che interpretava la scena, vale a dire dal giovane Patrick Schwarzenegger.

Patrick, figlio d'arte del celebre Arnold Schwarzenegger, recita nella serie prestando il proprio volto al personaggio di Saxon Ratliff, uno dei principali protagonisti della terza stagione della serie targata HBO's. Nel corso delle puntate Saxon vive diverse avventure insieme al fratello Lochlan Ratliff (Sam Nivola), fino ad arrivare a una notte trascorsa con la stessa ragazza. Proprio nel corso di questo incontro, i due arrivano a scambiarsi un bacio fra fratelli. Una delle tante provocazioni della serie tv.

A quanto pare la scena avrebbe messo in seria difficoltà Patrick Schwarzenegger, tanto che un certo imbarazzo dell'attore sarebbe visibile anche nella puntata. Parlando della scena, alcuni colleghi attori del giovane hanno ammesso di aver temuto di vederlo vomitare. A disturbare Schwarzenegger sarebbe stata proprio l'idea dell'incesto. Del resto, c'è chi ha definito la scena " inquietante " anche per gli standard a cui ha abituato The White Lotus.

Il bacio sarebbe avvenuto nel corso di un after party svoltosi al chiaro di luna su uno yacht. L'idea di far baciare i fratelli è stata di Chloe, interpretata da Charlotte Le Bon. La giovane, annoiata dalla propria esistenza dorata e in cerca di un po' di eccitazione, ha incitato i due ragazzi, e Lochlan (Sam Nivola), si è avvicinato per baciare Saxon (Patrick Schwarzenegger). La reazione di quest'ultimo è stata spontanea.

" Be', ovviamente non sono fratelli di sangue, quindi è stato più facile" , ha detto Charlotte Le Bon, intervistata da Vulture. " Per Sam, è stato un po' come: 'Facciamolo bene una volta e sarà finita'. Sai? Perché se non lo fai bene la prima volta, allora devi farlo ancora e ancora. La reazione di Patrick nell'episodio è stata la sua reazione genuina. Pensavamo tutti che avrebbe vomitato.

E Sam era tipo, 'Va bene, è solo un bacio, calmati!'".

Parlando della serie tv, Patrick Schwarzenegger si è sempre dimostrato soddisfatto e felice di far parte del cast. A quanto pare, però, quell'episodio lo ha realmente messo a dura prova.