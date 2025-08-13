Infante di sera a settembre

Era la scelta più ovvia e, infatti, i vertici Rai l'hanno presa: Milo Infante tornerà con Ore 14 alla sera già da settembre e non da gennaio come inizialmente deciso. Dopo gli ottimi risultati d'ascolto (garantiti anche dal riesplodere del caso Garlasco) delle prove generali di giugno, la versione in prime time del programma che approfondisce la cronaca nera (e soprattutto i femminicidi), torna in onda dall'11 settembre al giovedì su Raidue. Il talk sarà in sinergia con la trasmissione pomeridiana, tutti i giorni alle 14, che riprenderà l'8 settembre. A dispetto delle date non proprio bene auguranti, la speranza della Rai è che Ore 14 Sera mantenga il ritmo Auditel di giugno che viaggiava sul sette/otto per cento. Risultati ottimi se si considera che negli ultimi anni tutti i tentativi di creare nuovi serali d'approfondimento sul secondo canale sono miseramente falliti: certo la cronaca nera ha molto più appeal sul pubblico della politica, ma non è così facile ricreare in quello spazio del giovedì un'abitudine all'ascolto soprattutto per la forte concorrenza di Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazza Pulita su La7.

Milo Infante, da anni in attesa di sbarcare in prima serata, si è costruito un pubblico molto fedele al pomeriggio che lo segue anche alla sera nonostante le impietose critiche («eccessivo», «troppo giudicante») piovute sui social a giugno.