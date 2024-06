Isola dei Famosi, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla finale di stasera

Ci siamo, l’attesa è finita. È partito il countdown per la finale dell’Isola dei Famosi. Chi sarà il vincitore della 18esima edizione del reality? Questa sera, mercoledì 5 giugno, dopo 58 giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras, avremo la risposta a tutte le nostre domande. A partire dalle ore 21.30, infatti, andrà in onda la finale del reality, giunto alla sua 14esima puntata. Chissà quali saranno le emozioni dei naufraghi dopo due mesi su Cayo Cochinos vissuti all’insegna della fame e della resistenza fisica e mentale. Vladimir Luxuria è pronta ad “andare” in Honduras per l’ultima volta in questa edizione. Ad accompagnarla, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno, che in queste puntate ci ha raccontato le avventure dei naufraghi.

Le anticipazioni della puntata

Sono 24 i naufraghi che quest’anno sono sbarcati in Honduras per vivere questa esperienza e adesso sono rimasti in 6. Quest’anno, si è optato per un cast a metà strada tra i “famosi” e i “meno famosi” che ci hanno tenuto compagnia per due lunghi mesi. La serata si aprirà con il televoto che porterà immediatamente alla prima eliminazione della puntata. Chi tra Edoardo Franco e Aras Senol potrà proseguire la sua corsa per la vittoria?

I finalisti della 18esima edizione del reality sono: il conduttore televisivo Edoardo Stoppa, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il modello Artur Dainese, l’attore Aras Senol, lo chef Edoardo Franco e il finalista “segreto”, ballerino e volto noto di Ballando con le Stelle, Samuel Peron. Soltanto nel corso della diretta, infatti, i naufraghi scopriranno che anche Samuel è riuscito ad ottenere il pass per la finalissima.

Sicuramente ampio spazio verrà dato al percorso e al vissuto dei concorrenti in Honduras. Immancabili, naturalmente, le tantissime prove honduregne e i televoti flash che i naufraghi dovranno superare per poter coronare il sogno di vincere questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Infine, grandi emozioni per i naufraghi che dopo mesi di lontananza riceveranno una sorpresa dai lori affetti, sbarcati in Honduras per riabbracciarli.

Nomination e televoto

Due i concorrenti in attesa del verdetto del pubblico per scoprire chi proseguirà nel sogno per la vittoria: Aras Senol ed Edoardo Franco. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe essere Aras con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, il concorrente meno votato sarebbe proprio Edoardo.

A concorrere per la vittoria finale, invece, potrebbero esserci

Edoardo Stoppa e Aras Senol. Nessuna speranza, a quanto pare, per Samuel Peron. Il vincitore, come sempre, si aggiudicherà il montepremi dal valore di, metà del quale sarà devoluto in beneficenza.