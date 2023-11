Grande Fratello 2023, l'emozione di Mirko e l'invadenza di Anita: le pagelle

È andata in onda ieri sera, 13 novembre, la diciannovesima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi temi insieme ai protagonisti della trasmissione: da Massimiliano Varrese e gli scontri con gli inquilini in questi ultimi giorni, alle rivelazioni fatte dall'ex compagna di Letizia, Nicole, sui social. E ancora, Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, ha avuto un confronto con il gieffino; Perla ieri sera avrebbe dovuto varcare la porta rossa come nuova concorrente, ma è risultata positiva al Covid e, dunque, bisognerà ancora attendere qualche giorno per il suo ingresso in Casa. Giampiero Mughini, invece, è stato protagonista di una sorpresa e così, ha potuto riabbracciare la moglie Michela e i suoi cani. Jill Cooper è stata definitivamente eliminata dal reality. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Grecia, Rosy, Beatrice, Anita, Ciro e Massimiliano. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della diciannovesima serata.

Concorrenti

Mirko Brunetti – voto 8

Novità in arrivo per il nostro Mirko che a breve riavrà la sua ex fidanzata Perla all’interno della Casa del Grande Fratello. D’altronde, ad essere sinceri, è ciò che la maggior parte dei telespettatori attendeva. Protagonista di un confronto con Perla - dopo tanto tempo - nel corso della serata, Mirko ha mantenuto un atteggiamento esemplare dal momento che ha volutamente evitato di fare paragoni tra Greta e la Vatiero, nonostante le domande incalzanti di Alfonso Signorini. Il gieffino, dal canto suo, sostiene di non essere più innamorato di Perla, però è inevitabile notare l’emozione – oltre che le lacrime – e la sincerità che sono emerse nel confronto con l’ex fidanzata, piuttosto che con Greta. A questo punto non possiamo che aspettare l’ingresso di Perla nella Casa.

Giuseppe Garibaldi – voto 4

Sono passati 64 giorni dall’inizio di quest’avventura e la domanda che tutti noi ci stiamo facendo è: da che parte sta Garibaldi? Da quella di Beatrice o da quella dei suoi “amichetti”? Se ci fosse un detto con cui identificare il nostro giovane calabrese sarebbe: un piede in due scarpe. Tuttavia, questo atteggiamento, in un reality in cui sei ripreso 24 ore su 24, non va per niente bene. Lui dice di starsi perdendo da quando si è messo con Beatrice, ma probabilmente l’errore di Garibaldi è stato quello di aver iniziato tutto per gioco (e convenienza dal momento che la Luzzi è stata la preferita del pubblico fino ad oggi), e così, ha finito per essere vittima del suo stesso meccanismo. Poi, il colpo di scena: Giuseppe ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione con l’attrice. Sarà davvero così?

Giampiero Mughini – voto 7.5

Ci sta sorprendendo sempre di più. D’altronde, in particolar modo il pubblico più giovane, ricorderà molto bene il Giampiero Mughini dello scontro con Vittorio Sgarbi; per fortuna, però, in queste settimane sta imparando a farsi conoscere per un altro lato del suo carattere, decisamente più intimo e sensibile. A dimostrazione di questo, le forti emozioni (con grande senso del pudore) che ci ha regalato durante l’incontro con la moglie Michela e i loro “bambini”, gli amici a quattro zampe della coppia.

Ciro Petrone – voto 5

È stato il primo a salvarsi dal televoto. Probabilmente il pubblico ha voluto dare una possibilità all’attore che in questi ultimi giorni è in evidente difficoltà (complice la stanchezza dal momento che non riesce a dormire durante la notte). È un grande peccato perché su di lui ponevamo tantissima fiducia ma, a quanto pare, nemmeno la nomination è riuscita a dargli quella scossa in più per dare il massimo. Speriamo che le cose cambino, altrimenti, per sua stessa ammissione, finirà per diventare il “comodino” della Casa.

Jill Cooper – voto 6.5

È l’ottava eliminata di questa edizione del Grande Fratello. Una delle ultime concorrenti ad aver varcato la porta rossa, Jill ha portato una sana dose di energia all’interno della Casa; peccato, però, che non è riuscita a farsi conoscere abbastanza dal pubblico che alla fine ha deciso di eliminarla definitivamente dal gioco.

Massimiliano Varrese – voto 4.5

“Non vuole perdere la sua leadership”, tuona Fiordaliso; questa, è effettivamente l’impressione che arriva a buona parte dei telespettatori. D’altronde, in un baleno, Varrese è passato dall’essere l’idolo della Casa ad essere il “nemico da abbattere”. Massimiliano potrebbe anche essere leggermente deluso dal comportamento dei suoi compagni, però, esasperare così tanto il suo malessere a che pro? E soprattutto perché ha litigato con gli inquilini? Il mistero si infittisce.

Beatrice Luzzi – voto 7

È sicuramente la concorrente con più autocontrollo nella storia del Grande Fratello. È proprio questa l’arma vincente di Beatrice Luzzi; così, mentre mezza Casa si “dispera” per il suo comportamento, lei rimane impassibile. Basterebbe vedere le clip in cui Anita si dimena dinanzi a lei (e per causa sua), e la Luzzi, dal canto suo, non alza un sopracciglio.

Letizia Petris – voto 6

Una serata sicuramente difficile per la concorrente che è venuta a conoscenza delle parole scritte sui social in questi ultimi giorni dalla sua ex compagna, Nicole. Senza entrare nel merito di quanto rivelato da quella che Letizia descrive come il suo più grande amore, ciò che apprezziamo è l’atteggiamento della Petris che - evidentemente in difficoltà e spiazzata – si è limitata a non voler commentare le forti affermazioni di Nicole. Per quanto riguarda la relazione con Paolo, la speranza di tutti è che la gieffina sia realmente interessata, dal momento che Masella sembrerebbe aver perso completamente la testa per lei.

Anita Olivieri – voto 3

Abbiamo capito che nella Casa del Grande Fratello è importante essere protagonisti; tuttavia, bisognerebbe esserlo per merito proprio e non perché si “ficca il naso” nelle cose degli altri. È da settimane che di Anita non sappiamo nulla, se non che praticamente detesta Beatrice Luzzi e non perde mai occasione per andarle contro. In tutto ciò, c’è anche del comico: Anita è “stanca di essere messa in mezzo” e per questo piange in puntata; forse le sfugge una cosa: è proprio lei ad intromettersi in ogni dinamica, anche se non la riguarda e soprattutto se ha a che fare con Beatrice Luzzi.

Per il diciannovesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.6% di share.