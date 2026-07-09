Lucarelli e Infante, le due novità: ecco la nuova stagione Mediaset

Gerry Scotti rimarrà l’asse centrale di Canale 5 nella prossima stagione tv Mediaset. Del resto, con quegli ascolti record, non può essere diversamente. “La ruota della fortuna” spiega Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe- Media For Europe (di cui Mediaset fa parte) durante la presentazione della prossima stagione 2026/2027 avvenuta l’altro ieri sera a Cologno Monzese, “illumina tutta la rete, regalando spettatori ai programmi che vengono prima e dopo”. “Sono orgoglioso - ha aggiunto - di aver pensato di riportare in onda questo classico, una grande intuizione, che insieme a tutti gli altri programmi ci ha portato a essere il primo broadcaster italiano in termini Auditel, superando la Rai, anche se ribadisco che il nostro obiettivo non è superare i concorrenti ma fare il meglio per i nostri target”. Dunque, “se la Rai, che è servizio pubblico, mentre noi siamo rete commerciale, finalmente si deciderà a chiudere “Affari tuoi” alle 21,30, lo prometto lo faremo anche noi, per rispetto del pubblico che vuole vedere gli show di prima serata (tema molto sentito dagli spettatori che attendono fino quasi alle 22 la fine dei game), ma noi aspettiamo da tre anni e la Rai non si è ancora decisa a farlo”.

Dunque, attorno a Gerry Scotti, da settembre torneranno i programmi portanti e storici della rete, insieme ad alcuni nuovi. Tra questi, per Canale 5 i più importanti sul fronte intrattenimento sono “Il club dell’1%” con Michelle Hunziker e “El desafio”, uno show con mette una serie di personaggi vip di fronte ad alcune prove, anche molto stressanti, sia fisiche che psicologiche. E, per quanto riguarda i conduttori, Selvaggia Lucarelli alla guida dell’”Isola dei famosi”. Sul fronte dell’informazione, novità soprattutto su Rete 4. Milo Infante, arrivato nel parco conduttori, avrà un programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera alla mattina, tutti i giorni dal lunedì a venerdì, chiamato “Ore 11” (che richiama il suo “Ore 14” che aveva in Rai). E anche una prima serata al martedì dedicata a attualità e cronaca nera. Di conseguenza “Cartabianca” della Berlinguer si sposterà al mercoledì, mentre “Real Politik” di Tommaso Labate andrà in “access prime time” (l’ora di cena) al venerdì, sabato e domenica. Da gennaio partirà l’esperimento di una seconda serata di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Canale 5, in vista del dibattito sulle elezioni.

Comunque, sono moltissimi i programmi dei canali Mediaset (che hanno parte di una più grande realtà che è MFE che integrerà sempre di più le televisioni rilevate dal gruppo nei sei paesi: Germania, Spagna, Austria, Portogallo e Svizzera, oltre all’Italia) che vedremo nella prossima stagione. Da settembre, si partirà, in ordine cronologico, con i concerti di Irama, Achille Laur, Emma e Giorgia. Quindi tornerà tutto l'intrattenimento classico di Canale 5 e Italia 1, dal “Grande Fratello vip” a “Zelig” a “Chi vuol essere milionario il torneo”, fino a “Tim Battiti Live”, “L'Isola dei Famosi” e "Scherzi a parte". Ovviamente, visti gli immancabili risultati d’ascolto, grandissimo spazio ai programmi di Maria De Filippi: da “Tú Sí que vales” a “C'è posta per te”, da “Amici" a “Temptation Island”. Ci sono poi gli show evento a partire da Eros Ramazzotti con “È una storia importante”. E ancora: "Super karaoke”, “La ruota dei Campioni”, “Il volo tutti per uno”, “Dive” (dedicato alle signore della musica italiana), “This is me” con Silvia Toffanin e una serata con “Panariello Torno a Natale”. Sempre durante le feste ci sarà “Una festa di Natale con il Volo”, “Taratatà" con Paolo Bonolis, “Gigi e Vanessa insieme” con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada e un nuovo show di Pio e Amedeo.

Nella primavera del 2007 in arrivo poi una serata con i Pooh che si chiamerà “Un paese mille canzoni” e nell'autunno del 2027 lo show evento con Gigi D'Alessio “Viva Napoli” sulla canzone napoletana che sta portando avanti il processo di riconoscimento come patrimonio Unesco. Restano i game show anche del preserale: da “Avanti un altro" a “Caduta libera” fino all'arrivo di nuovi classici rivisitati (con operazioni simili alla “Ruota della fortuna”) come “Passaparola" e “Ok il prezzo è giusto”. Su Italia 1 tornano “Le Iene”, “Inside”, “Zelig On” e “Sarabanda", con tanto spazio al cinema ma anche allo sport che si dividerà con Canale 5: dagli incontri della Coppa Italia e della Supercoppa e soprattutto a novembre le ATP Finals che Mediaset ha appena acquistato. Per la fiction in arrivo la terza stagione di "Viola come il mare", con anteprima sul digitale come accaduto per la prima stagione. Poi il tv movie "Il mio nome è Carlo", sulla vita di Carlo Acutis, il giovane milanese morto a soli 15 anni e noto come il "santo millennial", che dovrebbe andare in onda ad ottobre. "E' una strada che a me piace molto - ha detto Berlusconi -. E' una linea di positività del racconto e, perché no, di fede che voglio iniziare a rappresentare in maniera più continua e costante".

Poi il ritorno di Sabrina Ferilli con la seconda stagione di "A testa alta. Il coraggio di una donna" in tre serate. Poi ancora "Un mondo bellissimo" con Vanessa Incontrada; "Il labirinto delle farfalle" con Can Yaman e poi "Madre Terra" con Cristiano Caccamo. Arriva poi la seconda stagione di "Una nuova vita" con Anna Valle e poi due nuovi progetti, non del tutto svelati: uno con Gabriel Garko e un altro con protagonista Raoul Bova. In seguito andrà in onda l'altro progetto con Vanessa Incontrada in tre serate dal titolo "Erica una detective per caso". Poi ancora "Alex Bravo poliziotto al modo suo" con Marco Bocci e le nuove lunghe serialità a di Canale 5 "L'erede" e "Racconto di una notte". Sul fronte cinema quattro i progetti principali targati Medusa (prima nelle sale e poi su Canale 5): “La notte delle fragole”, nuovo film di Ficarra e Picone sugli inganni dell'amore; “Bentornati al Sud”, terzo capitolo della serie con Claudio Bisio e Alessandro Siani; “Magari un'altra volta” con Aldo, Giovanni e Giacomo; “Spie per caso”: Missione Tokyo con Christian De Sica e Lillo.

Infine, il capitolo “casi conduttori” di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi. Su Amadeus che ha risolto il contratto con Discovery due anni prima e ora “è a spasso”. “Per me è un grande presentatore - ha detto Pier Silvio - Mediaset ha le porte aperte per lui, ma ci vuole un progetto e uno spazio adatto”.

Su Barbara D’Urso, che non è più tornata in tv, dopo “Ballando con le stelle”: “Io non c’entro nulla con la sua situazione televisiva, non ho alcun potere di farla o meno lavorare da qualche parte, e se lo avessi in Rai dedicherei le mie forze alle questione come Ei Towers-Rai Way (il progetto di aggregazione delle torri di trasmissione fallito), ben più importanti”.