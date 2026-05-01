Mai più fiction fino alle 24

Ma quante volte gli spettatori imprecano perché, assonnati, non riescono a vedere la fine della loro fiction preferita che s'allunga fino a mezzanotte? Una situazione che va avanti da anni e che è peggiorata per l'enorme successo di Affari tuoi e La ruota della fortuna che si dilungano e fanno slittare l'inizio della prima serata alle 22. Proteste arrivano da tutte le parti, anche da produttori, attori e conduttori. E che ha pensato di fare la Rai per ovviare a questa situazione? Non certo accorciare il game condotto da Stefano De Martino, che costa poco e fa il botto di spettatori, ma di spezzettare le fiction, realizzandole con puntate da 50 o 60 minuti l'una e mandandole in onda una sola alla volta e non due di seguito come da tradizione, quindi finendo verso le 23 e risparmiando anche un sacco di soldi. L'esperimento comincia questo weekend con gli ultimi appuntamenti di Roberta Valente - Notaio in Sorrento che saranno spalmanti nelle prossime due domeniche (nella foto Maria Vera Ratti). E se verrà accolto positivamente dal pubblico, verrà replicato anche per altre fiction come Doc, Stucky e Gotico padano di Pupi Avati.

Anche a Mediaset si sta facendo lo stesso ragionamento: i Cesaroni da lunedì andranno con un solo episodio a settimana. Certo, lo spettatore si sentirà impoverito, ma almeno si ridarà una impostazione più logica al palinsesto e un orario più dignitoso anche alla seconda serata.