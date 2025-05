Mario Adinolfi anche meno, Teresanna Pugliese leader: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 28 maggio, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Alessia Fabiani è stata eliminata dal pubblico e ha deciso di rifiutare la permanenza sull’ultima spiaggia. Sono tre i nuovi concorrenti sbarcati in Honduras: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. Ecco le pagelle della serata.

Teresanna Pugliese – voto 8

La nostra cara Teresanna torna a colpire con la sua schiettezza e a far parlare di sé, dimostrando ancora una volta di essere una concorrente con la C maiuscola. Così, commentando senza mezzi termini il comportamento dei Senior, e in particolare di Mario Adinolfi, ha “denunciato” un vero e proprio “abuso di potere” ai danni dei più giovani. Secondo la naufraga, Adinolfi sfrutterebbe la sua intelligenza e la sua cultura per “imporsi” sul gruppo, esercitando un’influenza che va ben oltre il semplice confronto di idee. Insomma, Teresanna sembra avere le idee molto chiare e non ha sicuramente paura di esporsi. Forse, non è un caso che sia finita nel mirino del gruppo. Che dire, sarà forse che i compagni di avventura hanno capito la sua forza? A dimostrazione di questo, è lei la prima donna a conquistare il titolo di leader in questa edizione, soffiando il posto ad Omar dopo ben tre settimane di leadership ininterrotta.

Alessia Fabiani – voto 6

Mentre alcuni concorrenti la definiscono l’ancella di Mario Adinolfi, lei ringrazia: ha scoperto il significato della parola proprio grazie a lui – dice in puntata – e ne è sembrata persino felice. Nel frattempo, c’è anche chi, come Cristina Plevani, ha letto nell’avvicinamento ad Adinolfi una mossa strategica (poi rivelatasi piuttosto azzardata). D’altronde, si sa: dove c’è Adinolfi, c’è la telecamera. E come darle torto? Ma se davvero questa era la strategia, non ha pagato: Alessia è stata eliminata, forse proprio perché il pubblico ha percepito “poca autenticità”. Tuttavia, per lei si era aperta una nuova possibilità, la permanenza sull’Ultima Spiaggia che Alessia, dopo aver ascoltato un messaggio da parte della figlia, ha deciso di rifiutare. Una scelta che in fondo dispiace perché, come dice Simona Ventura, Alessia è “un’animale da reality” e avrebbe potuto regalare tante dinamiche al gioco.

Mario Adinolfi – voto 4

Anche meno. Mario Adinolfi pare essere sbarcato in Honduras con un solo obiettivo: scatenare caos e innescare polemiche. E, bisogna dirlo, sta riuscendo nel suo intento. Lo hanno capito anche gli altri naufraghi, tanto che Omar – un concorrente che fino a questo momento del gioco si è esposto poco – parla del “personaggio Adinolfi”. Tra battutine, massime da opinionista e provocazioni mirate, Mario Adinolfi sa esattamente dove colpire per far scattare la scintilla. Ma attenzione: se è lui a lanciare la frecciatina, tutto bene; se, invece, è qualcun altro a rivolgersi a lui in modo poco carino, è subito tragedia e polemica. Il tutto condito con un atteggiamento da “vittima”. Insomma, il vittimismo anche no.

Chiara Balistreri – voto 7

Entrata in sordina, Chiara, ci ha messo un po’ prima di far emergere davvero la sua personalità. Così, nelle prime settimane è rimasta ai margini, vivendo l’esperienza più da osservatrice che da protagonista. Adesso qualcosa sembra essere cambiato: Chiara è finalmente entrata nel vivo del gioco, prendendo posizione e mostrando carattere. Non ha esitato, infatti, a scontrarsi con un concorrente forte come Mario Adinolfi e a far valere le proprie opinioni anche durante la diretta, consapevole che esporsi può voler dire anche attirare critiche, guadagnarsi inimicizie e, magari, non conquistare del tutto il pubblico.

Mirko Frezza – voto 7-

Nonostante i suoi continui appelli per abbandonare il programma, Mirko è stato il primo ad essere salvato dal pubblico al televoto. Per lui, una lettera da parte della sua famiglia che il naufrago sceglie di leggere privatamente. Mirko è un protagonista indiscusso di questa edizione e, anche se è convinto di essere riuscito nel suo intento, quello di affrontare ed eliminare alcuni fantasmi del passato, sostiene di voler rimanere in gioco fin quando sarà il pubblico a volerlo; a dire il vero, l’impressione è che i telespettatori vogliano vederlo in gioco ancora molto a lungo e noi ce lo auguriamo.

Ahlam El Brinis – voto 5

Nata e cresciuta a Padova, ma ormai di casa a Londra, Ahlam è ancora alla ricerca di se stessa, e lo ammette senza troppi giri di parole: non sa ancora cosa vuole fare da grande. Di una cosa, però, è certa: la sua determinazione. È proprio quella, dice, il suo punto di forza. Come naufraga pensa che sarà forte e determinata, anche se l’inizio non è stato dei migliori: è infatti (anche) per colpa sua se il gruppo ha perso la prova ricompensa.

Jey Lillo – voto 6.5

Viene da Napoli e fa l’illusionista, sostiene di essere un problem solver e sbarca in Honduras con uno spirito propositivo. Speriamo che porti una vera ventata di freschezza su Playa Dos; come inizio non c’è male.

Jasmin Salvati – voto 6.5

Viene da Roma e di mestiere è una travel blogger. Il suo più grande difetto? Essere impulsiva, sostiene. Tuttavia, rivela di non avere paura ad inserirsi in un gruppo, a cui pensa di potere dare grande aiuto. La ciliegina sulla torta? Rivela di essere super esplosiva e noi ce lo auguriamo, considerando le tante lamentele e i ritiri a cui abbiamo assistito fino ad adesso.

Cristina Plevani – voto 7.5

“I legami a me fanno paura perché ho sempre paura della perdita”. Con queste parole, Cristina Plevani apre il suo cuore al pubblico rivelando le sue fragilità. Con grande tenerezza, ha svelato di volere tenere lontani i sentimenti per paura di soffrire e di essere debole.

“Le fragilità se vengono fuori sono i tuoi punti di forza” le ha ricordato giustamente la padrona di casa e noi ci auguriamo che Cristina posso abbattere la corazza che si è costruita per tutelarsi.

Per il quarto appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 13.3% di share.