Natale tra musica e arte

Tra le decine di programmi che tutti i canali televisivi offrono per la vigilia e il giorno di Natale, ecco qui una selezione di quelli più importanti. La tv pubblica offre, immancabilmente, un pregiato lavoro dell'instancabile Alberto Angela (nella foto): questa volta il divulgatore, la sera del 25 su Raiuno, ci porta alla scoperta delle bellezze e dei segreti di Torino. Mentre a mezzogiorno e mezzo, sempre sul primo canale, non poteva mancare il Concerto di Natale da Assisi (in replica sabato 27 alle 8 su Rai 5). Per i più piccoli, il tradizionale Zecchino d'oro dall'Antoniano di Bologna, con Cristina D'Avena e Topo Gigio, alle 16,40 di oggi e anche di domani, sempre su Raiuno. Passando a Mediaset, questa sera su Canale 5, un evento unico con Il Volo Incanto di Natale con il famoso trio sul palco dell'Arena 8888 di Sofia. Mentre domani sera, sempre su Canale 5, Federica Panicucci conduce la 33° edizione del tradizionale Concerto di Natale dall'Auditorium della Conciliazione di Roma con un cast vastissimo che va da Orietta Berti a Noa a tanti altri.

SkyTg24 propone domani sera Il sogno bianco Dietro le quinte de Il lago

dei cigni al Teatro alla Scala, documentario sulla poderosa macchina teatrale per realizzare il celebre balletto (replica su Sky Arte il 27 dicembre alle 20,15 e on demand) andato in scena di recente nel teatro milanese.