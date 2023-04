Nikita Pelizon è la vincitrice del Gf Vip 2023

Si è conclusa ieri sera la settima edizione del Grande Fratello Vip dei record che, dopo sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 45 prime serate e 197 giorni di reclusione per i vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha decretato la vincitrice: l’influencer, Nikita Pelizon.

I primi minuti della finale

È stato un inizio di puntata all’insegna dell’emozione con Alfonso Signorini che ha deciso di fare ingresso all’interno della Casa per fare un in bocca al lupo personale, e mentre i vipponi erano tutti freezati, ha dedicato delle belle parole ad ognuno dei concorrenti arrivati fino alla fine. Poi si è proseguito, tra le lacrime, con i consueti best moments di questi sei lunghi mesi e dopo i doverosi ringraziamenti di Alfonso per la pazienza del pubblico che non ha mai desistito dal guardare la trasmissione, i ringraziamenti alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e all’influencer Giulia Salemi presente in studio dalla prima puntata, ha preso avvio la finale.

Il sesto finalista

Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale abbiamo visto Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. A questi, si è aggiunto un sesto finalista decretato nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ad avere la meglio è stato Alberto e a questo punto, i giochi sono stati fatti, a sfidarsi per la vittoria sono rimasti: Giaele, Oriana, Nikita, Edoardo, Alberto e Micol.

Inizia la finale

Per aggiudicarsi l’accesso allo finale, ogni concorrente avrebbe dovuto affrontare obbligatoriamente il televoto del pubblico e così, affidandosi alla sorte, ogni finalista ha dovuto scegliere un piramidale: chi avrebbe pescato quello con la base dorata avrebbe avuto il vantaggio di potere scegliere chi sfidare al televoto. Il primo a scovare il piramidale dorato è stato Alberto che ha scelto di andare in nomination contro Giaele De Donà. Alberto-Giaele è stata la prima coppia ad andare al televoto. La seconda a pescare il piramidale è stata la Incorvaia che ha scelto di scontrarsi con Nikita. Così, i due rimasti sono stati Edoardo ed Oriana. A questo punto si sono aperti, uno dietro l’altro, tre televoti flash.

Il risultato dei televoti

Il primo televoto ha visto Micol contro Nikita e a vincere è stata proprio quest’ultima che così ha avuto l’accesso diretto allo scontro finale. Il secondo televoto, indubbiamente quello più tosto, con due concorrenti annoverati tra i papabili vincitori, Oriana e Edoardo, ha visto trionfare Oriana. A questo punto, si è aperto il terzo ed ultimo televoto flash prima dello scontro decisivo; a scontrarsi, l’ultima coppia rimasta a dovere andare al televoto: Giaele e Alberto. Ad avere la meglio nel duello è stato Alberto.

Le sorprese della finale

Nella serata di ieri sera non sono di certo mancate le sorprese, e ai vipponi è stata data l’opportunità di riabbracciare gli affetti più cari. La prima è stata Nikita che ha potuto incontrare prima i suoi genitori, Sabrina e Mauro e poi, a gran sorpresa, i suoi fratelli nel cortiletto della Casa. Subito dopo è toccato a Micol che è stata la protagonista di un’emozionante incontro con la sorella, anche lei ex gieffina, Clizia Incorvaia, nel corso del quale le due hanno parlato del legame vissuto nonostante non siano mai mancati gli alti e i bassi. Per Micol, però, le sorprese non si sono fermate qui e infatti, successivamente, sono arrivati il padre ed il fratello e così ci sono state le presentazioni ufficiali con Tavassi, il compagno di Micol conosciuto all’interno della Casa. Proprio per il romano sono arrivati invece, prima i fratelli più piccoli, Federico e Alessandro che lo hanno atteso fuori dalla porta rossa per abbracciarlo dopo i mesi di separazione e poi il padre. Anche per l’influencer venezuelana Oriana è arrivata una sorpresa e, dopo essere salita a bordo di un’auto, è stata portata all’arena, dove si è scatenata sulle note della canzone cult de Il mondo di Patty, Las Divinas. Subito dopo è arrivata la mamma della Marzoli e insieme sono state protagoniste di un momento davvero emozionante. Direttamente da Los Angeles per Giaele, invece, è arrivato il marito Brad, di cui più volte la De Donà ha chiesto nel corso del programma. L’ultimo a ricevere la sorpresa è stato Alberto per il quale sono arrivati gli amici più stretti e la mamma Manuela.

Il vincitore del Gf Vip

Nella lotta a tre per decretare il vincitore della settima edizione del Gf Vip sono quindi arrivati: Oriana, Nikita e Alberto. Il pubblico ha deciso che ad essere fuori dal gioco ad un passo dal televoto finale, classificandosi in terza posizione, è stato Alberto e così si è finalmente aperto l’ultimo televoto, tutto al femminile, per scegliere il vincitore del reality. Oriana e Nikita, dopo avere spento definitivamente le luci della casa, hanno raggiunto lo studio ed è stato lì che Alfonso Signorini ha letto il verdetto finale: “Nikita…Oriana...il 19 settembre dell’anno scorso iniziava questa avventura, sono passati 197 giorni, dopo tutto quello che avete vissuto siamo arrivati a questo momento, il pubblico ha deciso che a vincere questa edizione del grande fratello vip è Nikita”.