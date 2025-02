"Non abbiate paura..." Il messaggio di Alberto Angela a Sanremo 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano pochissime ore e scopriremo il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tantissimi gli ospiti attesi per la quinta e ultima serata della kermesse dedicata alla canzone italiana; tra questi, il famosissimo divulgatore scientifico, Alberto Angela, figlio dell’indimenticabile Piero Angela.

Alberto Angela sul palco dell’Ariston

“Trovarsi a Sanremo è un'emozione incredibile. È una macchina perfetta”. Queste le parole di Alberto Angela, una volta trovatosi accanto al padrone di casa, Carlo Conti. Poi, ha rivelato quali sono le sue canzoni del cuore legate al Festival: “Le mie canzoni preferite? A 21 anni Vita Spericolata di Vasco Rossi, l'anno dopo Terra Promessa di Eros Ramazzotti: se la ascoltate, è una canzone moderna perché parla di speranza nel futuro”.

A questo punto, il divulgatore ha voluto lanciare un messaggio significativo: “Quarant'anni fa si credeva nel futuro, oggi vedo nei ragazzi dei timori. Voglio dirgli di non avere paura. È bello pensare che una canzone dei 20enni negli anni 80 possa suggerire qualcosa ai giovani di oggi”. Alberto Angela sul palco dell’Ariston ha presentato lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta intitolato La Sicilia di Montalbano, in onda il 17 febbraio alle 21.30 su Rai 1. Lo speciale celebra il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, il creatore del celebre Commissario Montalbano. A questo proposito, ha spiegato: “Ci sono gli attori principali e quando ho chiesto loro se ci sarà mai la possibilità di avere altre puntate, ho visto i loro occhi illuminarsi”. Angela ha poi annunciato che nel prossimo ciclo di Ulisse ci sarà una puntata dedicata alla musica, realizzata a Londra.

Chi è Alberto Angela

Nato a Parigi nel 1962, Alberto Angela è figlio di Piero Angela, storico conduttore di Superquark, scomparso il 13 agosto 2022 a causa di una discopatia lombare. Sin da piccolo, ha coltivato una forte passione per la scienza e la storia, che lo ha portato a laurearsi in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma, con il massimo dei voti e una tesi premiata e successivamente pubblicata. Ha poi proseguito gli studi in prestigiose università americane, tra cui Harvard, Columbia University e UCLA, specializzandosi in paleontologia e paleoantropologia.

Diventato noto al grande pubblico per la sua carriera televisiva, ha esordito accanto al padre nei programmi Superquark e Viaggio nel cosmo.

Dal 2000 è il volto di Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 3, programma che ha vinto il Premio Flaiano per la televisione. Ha inoltre condotto Meraviglie – La penisola dei tesori. Nel 1993 ha sposato Monica, con cui ha avuto tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo.