Pier Silvio Berlusconi: “This Is Me ha celebrato con successo i grandi talenti. Un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo”

Un bilancio più che positivo per “This Is Me”, il format-evento trasmesso su Canale 5 che ha conquistato il pubblico con tre serate dedicate ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. A sottolinearne il successo è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha voluto esprimere parole di riconoscenza e orgoglio per il progetto e per i professionisti che lo hanno reso possibile.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

" Tre serate che raccontano i più grandi talenti: This Is Me ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo ", ha dichiarato Berlusconi. " Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport ".

L’amministratore delegato ha poi voluto ringraziare anche gli ospiti che hanno preso parte alle puntate, sottolineando la forza e la coralità del progetto: " Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano ".

Uno spettacolo unico

Con This Is Me, Mediaset ha firmato uno dei momenti televisivi più

della stagione, capace di unire spettacolo, emozione e autenticità in un racconto corale del talento, celebrato attraverso storie, musica e performance che hanno conquistato