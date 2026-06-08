PizzaGirls su Rai2: dal 14 giugno tutte le domeniche nel DayTime

Dopo il lancio a settembre come Original su RaiPlay, le otto puntate della quinta stagione di PizzaGirls, programma ideato, scritto e diretto da Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award, approdano nel daytime di RAI 2 a partire da domenica 14 giugno 2026 alle ore 9:45 tutte le domeniche fino al 09 agosto 2026.

Al timone del programma ritroveremo l'eleganza di Angela Tuccia, confermata nel ruolo di padrona di casa in studio. Accanto a lei, l’energia di Barbara Politi, inviata d’eccezione per la rubrica dedicata alla pizza “home-made” che varcherà la soglia delle dimore di otto grandi protagonisti dello spettacolo.

Il cuore pulsante della trasmissione resta la maestria delle dieci pizzaiole professioniste provenienti da tutta Italia, chiamate a rappresentare l’eccellenza di un settore sempre più tinto di rosa: dalla Puglia con Tiziana Cappiello della pizzeria “Il Balcone” di Minervino Murge (BT), alla Campania con Milena Natale della “Verdevasinicola” di Caserta, passando per Torino con le sorelle Sonia e Silvia Gabriele del “One”; e ancora il racconto familiare di Entela Mamumanaj e Nelissa Shametaj, madre e figlia alla guida de “La Maddalena” di Rocchetta Sant’Antonio (FG), fino alla consulente toscana Clara Micheli di Montignoso (MC), Maria Falcone della “Maxim” di Padova, Debora Buglino della “Rapsodia” di San Felice sul Panaro (MO) e la giovanissima Vittoria Iemma della pizzeria “Area 18” di Battipaglia (SA).

Grande novità di questa stagione è la rubrica "Pizza Home-Made", in cui otto pizzaiole entrano nelle cucine di altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo per preparare insieme gustose pizze fatte in casa. Un racconto intimo e conviviale che avvicina il mondo professionale della pizza alla dimensione domestica. Gli abbinamenti di questa stagione: Roberta Esposito (La Contrada, Aversa CE) con il conduttore RAI Beppe Convertini a Martina Franca; Jessica Sorrentino (Ai Tre Monelli, Angri SA) con l'attrice Martina Stella a Roma; Helga Liberto (PizzArt, Battipaglia SA) con il conduttore e cantante Paolo Belli a Carpi; Francesca Gerbasio (Agriconvivio, Padula SA) con il celebre giudice di "Ballando con le Stelle" Guillermo Mariotto a Roma; Francesca Calvi (Firenze) con Enzo Iuppariello e Monica Lima del duo comico Arteteca a Napoli; Federica Mignacca (pizzaiola e formatrice) con il conduttore e voce radiofonica Claudio Guerrini a Milano; Simona Della Valle (pizzaiola campana) con la giovane attrice Ludovica Nasti a Napoli; Petra Antolini (Settimo Cielo, Pescantina VR) con l'ex velina e conduttrice Costanza Caracciolo a Milano.

A chiudere ogni puntata torna l'immancabile rubrica healthy dedicata all'ingrediente salutare, con la presenza fissa della biologa nutrizionista Dott.ssa Alessandra Botta. Un appuntamento che coniuga gusto e salute, cifra distintiva del format fin dalle origini.

Come da tradizione, ogni puntata sarà ispirata a una grande donna italiana che ha segnato la storia e la cultura del nostro Paese. Le icone di questa stagione: Laura Pausini, Grazia Deledda, Raffaella Carrà, Lina Wertmüller, Anna Magnani, Miuccia Prada, Mariangela Melato e Artemisia Gentileschi. Otto figure straordinarie, dal Nobel per la Letteratura alla rivoluzione della moda, dall'arte del Seicento al palcoscenico mondiale della musica pop: un pantheon al femminile che riflette l'ambizione stessa del programma.

«Dal 2019 abbiamo girato 116 puntate di PizzaGirls superando i 30 milioni di ascolti, un risultato che ci rende orgogliosi di quanto fatto», dichiara l’ideatore Carlo Fumo, «il traguardo del daytime di RAI 2 rappresenta per noi una grande opportunità di crescere ancora di più e dare voce con più forza alla mission di PizzaGirls, che attraverso un format di intrattenimento dedicato al food (pizza) ha acceso un faro sulle pari opportunità in un settore ancora troppo a prevalenza maschile, raccontando le grandi storie di successo di donne e imprenditrici che affrontano questo mestiere con grande passione e dedizione, grazie ancora una volta al direttore dei contenuti digitali e transmediali e della distribuzione Rai Marcello Ciannamea che ha creduto nel nostro progetto e al nostro avvocato, il prof. Angelo Maietta, che ha coordinato istituzionalmente questo processo portando a compimento questo lungo cammino iniziato sei anni fa. Ora siamo ansiosi e fiduciosi di vedere quanto e come risponderà il grande pubblico verso un progetto che diventa sempre più crossmediale e che, da sei mesi, continua tutte le settimane sul canale ufficiale YouTube con un piano editoriale imponente fatto di numerosi contenuti e iniziative, realizzato e coordinato in partnership con la tech company Evolution Group e sul quale abbiamo puntato molto e che ci permetterà di espandere la community di PizzaGirls anche oltre i confini nazionali.»

L’appuntamento è quindi su RAI 2, ogni domenica mattina alle ore 9:45, a partire dal 14 giugno fino al 09 agosto 2026, con una piccola pausa domenica 05 luglio per dare spazio alla Maratona delle Alpi di Ciclismo.

Non perdetevi dunque la prima puntata, ospiti in studio con Angela Tuccia le sorelle Sonia e Silvia Gabriele pizzaiole di Torino, mentre Barbara Politi sarà con la pizzaiola veronese Petra Antolini a casa di Costanza Caracciolo, per un viaggio tutto al femminile tra storie, talento e passione. PizzaGirls è un branded content sostenuto da: