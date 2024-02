La poca fermezza di Vittorio Menozzi e la saggezza di Fiordaliso: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 5 febbraio, la 34esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Riflettori puntati su Giuseppe Garibaldi che, dopo il malore di venerdì notte, è rientrato in casa per proseguire il suo percorso. Continuano gli scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che, nel frattempo, ha qualcosa da ridire anche su Perla. Proprio quest’ultima, inoltre, ha incontrato Mirko per un nuovo confronto. Momenti di grande emozione per Rosy Chin e Grecia Colmenares, la prima ha potuto riabbracciare i suoi due figli e la seconda l’ex marito. Fiordaliso ha deciso di abbandonare il reality, ma due nuovi inquilini, Simona Tagli e Alessio Falsone hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Stefano Miele è stato il meno votato da parte del pubblico finendo al televoto di lunedì prossimo. Gli inquilini in nomination sono: Beatrice, Stefano, Federico e Vittorio. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentaquattresima serata.

Concorrenti

Greta Rossetti – voto 7.5

Greta c’è ed è una concorrente di questa nuova edizione del Grande Fratello, è questa la vera novità della 34esima puntata del reality. Mirabilmente si è resa protagonista di un nuovo triangolo, quello che la vede coinvolta insieme a Sergio e Vittorio. Con entrambi la 26enne si sente a suo agio e afferma di avere un rapporto speciale. Chissà se a confonderle ulteriormente le idee è arrivato Falsone. D’altronde, un po’ di gossip – esattamente come i triangoli – fa sempre bene al reality e, dal triangolo al (G)rettangolo è un attimo.

Alessio Falsone – voto 6

Uno che fa di cognome Falsone non può che farci paura in un reality come il Grande Fratello. Entra già con il piede giusto: “Sono single e nella Casa ho già qualche preferenza”. Insomma, i popcorn sono già pronti, che lo show abbia inizio, l’importante è che faccia subito qualcosa per farci dimenticare: “Alessio molto piacere”.

Vittorio Menozzi – voto 4

Continua ad affermare di non volere “prendere posizioni”; noi, dal canto nostro, ribadiamo che qualcuno dovrebbe dire a Vittorio che si trova al Grande Fratello e chi decide di partecipare ad un reality come questo, in un modo o nell’altro, deve metterci la faccia. Il giovane modello non deve decidere da che parte stare (se da quella di Beatrice o da quella di Perla), ma quanto meno dovrebbe avere il coraggio di imporsi e dire ciò che pensa. Ha ragione Maddaloni quando afferma che Menozzi deve trovar un punto di incontro non solo con Beatrice, ma anche con il resto della casa.

Perla Vatiero – voto 6.5

“Sono maturata, sono vera, sono cambiata”. Dal giorno zero la Vatiero non fa altro che osannare i suoi grandi cambiamenti e fin qui ci siamo arrivati tutti. Ciò che, però, non accettiamo più sono i confronti con l’ex fidanzato Mirko che sembrano concludersi sempre senza un punto di incontro e con poca chiarezza. Tuttavia, nella puntata di ieri, Perla ha iniziato a dare qualche risposta in più e così ha anche regalato un bracciale al suo Mirko con il quale il lieto fine sembra ormai la più probabile delle ipotesi. Infine, conclude l’incontro anche con una frase che, senza ombra di dubbio, le farà guadagnare ulteriori consensi al televoto: “E comunque ti penso”. E boato in studio fu.

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Buone notizie per il nostro Garibaldi che, dopo il malore di venerdì notte, è pronto a ritornare dai compagni per proseguire la sua avventura. Ci voleva questo per vedere gli inquilini uniti e, per una volta, non protagonisti di sterili polemiche. Speriamo che questo stop gli abbia fatto bene e che possa ritornare più energico e grintoso di prima.

Massimiliano Varrese – voto 4

Ci risiamo. C’è poco da fare, l’attore pecca sempre di esagerazione. Parla di Gomorra, mandante e scagnozzo come se nulla fosse (e da che pulpito verrebbe da dire, dal momento che ha sempre sottolineato quanto sia fondamentale misurare le parole in un reality come il Grande Fratello). Naturalmente l’accusa ai danni di chi è? Di Beatrice Luzzi, la persona che teme di più all’interno della Casa.

Beatrice Luzzi – voto 7

“Amici? Non hanno capito che verranno asfaltati da Perla”. Sono queste le parole con cui l’attrice descrive la Vatiero, ormai la sua nemica numero uno all’interno della Casa. Per fortuna, dopo qualche scivolone della settimana scorsa, sembra essere ritornata la queen assoluta del loft di Cinecittà; così, si è resa protagonista di un’analisi molto lucida e precisa. Non è un mistero, infatti, che Perla sia forte e, adesso, dopo aver confessato espressamente al suo Mirko di pensarlo, lo sarà ancora di più. Certo, però, battere la Luzzi è difficile dal momento che, ancora una volta, è stata la preferita del pubblico.

Simona Tagli ­– voto 6.5

“Farei uno shampoo a tutto il gruppo per svegliarli un po’” con queste parole si presenta Simona Tagli che è diventata ufficialmente una nuova concorrente di questa edizione. Riservando una parola nei confronti di tutti, la showgirl degli anni ’90 sembra promettere davvero bene e siamo sicuri che darà uno scossone al gioco.

Rosy Chin – voto 6

Qualcuno le dica di smettere di rispondere ad ogni domanda con un aforismo. Rosy si è sempre presentata come una persona schietta e sincera; tuttavia, nelle ultime settimane, pare barcamenarsi da una parte a un'altra senza prendere una precisa posizione. Va bene il tentativo di evitare le nomination, ma così è davvero troppo. A ogni modo, le diamo la sufficienza per averci regalato belle emozioni durante l’incontro con i suoi due figli.

Fiordaliso – voto 10

“Io con questa esperienza sono rinata”. Così Fiordaliso ha deciso di abbandonare (ahimè) il Grande Fratello. Una decisione che arriva dopo tante settimane dalle prime avvisaglie del malessere che aveva manifestato Zia Fiorda. La cantante è stata decisamente una colonna portante di questa edizione; con sincerità, schiettezza e bontà ha saputo conquistare il cuore di tutti. Con grande dispiacere, però, ha deciso di mettere un punto a quest’esperienza. A noi rimarrà sempre il ricordo di una concorrente che ha portato “a termine” quest’avventura in maniera magistrale, consentendo al pubblico – soprattutto più giovane – di conoscerla fino in fondo. Avremmo voluto vederti in finale Zia Fiorda, ma nessuno ti toglierà la medaglia di vincitrice morale.

Per il trentaquattresimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.6% di share.