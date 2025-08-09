Un posto al sole si prepara alla pausa estiva: ecco quando tornerà su Rai 3 coi nuovi episodi

Quella andata in onda la sera di venerdì 8 agosto su Rai 3 è stata l'ultima puntata della ventinovesima stagione di Un posto al sole prima della pausa estiva per la più famosa e longeva soap-opera italiana. Per conoscere lo sviluppo e gli ulteriori intrecci tra gli abitanti di Palazzo Palladini bisognerà aspettare un po', anche se, per fortuna, l'attesa non sarà lunga come molti potrebbero temere. Un posto al sole, infatti, va in vacanza solo per due settimane ed è pronta a far ritorno sui piccoli schermi dei milioni di italiani che la seguono già a partire dal prossimo 25 agosto. La trentesima stagione si prospetta già molto attesa da parte degli spettatori, sia per le storie in sospeso lasciate dall'ultimo episodio andato in onda ieri sera, sia perché il prossimo arco narrativo porterà all'introduzione di una nuova guest star internazionale, Whoopi Goldberg, conosciuta soprattutto per aver preso parte a film iconici come Sister Act e Ghost e che farà parte del cast per almeno venti episodi.

Tuttavia i fan della soap che ha debuttato sul piccolo schermo nell'ormai lontano 1996 non rimarranno di certo senza nulla da vedere, anzi. Se c'era chi temeva nella messa in onda di semplici repliche rimarrà piacevolmente sorpreso. Durante le due settimane di pausa di Un posto al sole, infatti, Rai 3 porterà in tv Le storie di Un posto al sole, una sorta di programma spin-off che permetterà ai tanti appassionati della serie di rivivere i momenti clou della stagione appena conclusa, navigando di nuovo tra storie d'amore, intrecci familiari e misteri da scoprire. A condurre lo sguardo del pubblico ci sarà l'attrice Daniela Ioia, amatissima interprete di Rosa Picariello, che ha ormai un posto nel cuore di chi segue Un posto al sole. La serie spin-off prenderà il via dalla portineria di Palazzo Palladini, dove la Ioia racconterà la "serata", e si differenzierà dalle più canoniche repliche per una scelta di montaggio ben precisa. Invece di mandare in onda gli episodi già visti nella loro interezza, Le storie di Un posto al sole prediligerà un montaggio "a tema". Di volta in volta, dunque, verrà scelta una tematica portante, un vero e proprio nucleo narrativo, sull quale e attraverso il quale verrà offerto al pubblico un montaggio delle storie principali e delle scene più significative della ventinovesima stagione.

